Adriana Volpe torna a parlare di Roberto Parli: "Ci sono state delle difficoltà"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Adriana Volpe verrà sicuramente ricordata per la sua schiettezza, dimostrata anche in questa intervista. Probabilmente la conduttrice è stato molto "aperta" nei confronti di Andrea Denver, poiché spesso, anche se probabilmente in maniera non maliziosa, è stata provocante nei suoi confronti. Ma va detto che il marito, in alcune circostanze, ha esagerato e non poco.