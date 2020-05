Adriana Volpe si trasferisce a Milano: la verità sulla relazione con il marito

La famosa conduttrice Adriana Volpe si appresta a compiere un grande passo per la sua carriera lavorativa; sembra che infatti la donna si ritrovi nelle giuste circostanze per trasferirsi per motivi puramente lavorativi. Si è parlato molto ultimamente della Volpe, dal suo mancato rinnovo in casa Rai, fino alla sua recente partecipazione al “Grande Fratello Vip”.

Molto si è parlato del marito, la stessa Volpe ha confessato che Roberto Parli, durante la sua presenza nella casa, ha avuto un vero attacco di gelosia, tanto che in molti vociferavano che il rapporto matrimoniale fosse a rischio, ma la donna è stata a più riprese pronta a smentire il tutto.

A questo giro la donna invece si ritrova a dover affrontare un trasloco, precisamente da Roma a Milano. A fine giugno infatti andrà in onda il nuovo programma della rete Tv8, che vedrà proprio Adriana nelle vesti di presentatrice. Ma visto che Tv8 fa parte del gruppo Sky, e l’azienda fa capo a Milano, la donna è stata costretta a trasferirsi insieme a sua figlia. La Volpe garantisce che il format sarà fresco, variegato e soprattutto vicino alle persone.

In realtà la notizia non ha turbato molto la Volpe, semplicemente perché in questo modo avrà vita facile per ricongiungersi con il marito, che in questo momento si trova a vivere in Svizzera. Ovviamente sarà più semplice ritrovare il marito e soprattutto potrà farlo più spesso. In questo momento infatti sembra che Parli si trovi in Svizzera per affrontare problematiche insorte dopo la morte del padre.

A tal proposito la Volpe appare positiva e solare, dichiarando al settimanale “Chi“: “Riusciamo a gestire la nostra quotidianità sentendoci, […] restando aggrappati a un calore e a un’immagine che ci danno conforto. Di buono c’è che a giugno io e mia figlia ci trasferiamo a Milano e quindi saremo più vicini a Roberto, perché prima lui viveva in Svizzera e noi a Roma e la distanza era maggiore“.