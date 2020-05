L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica SuperGuidaTv, dove la conduttrice ha parlato dei suoi progetti lavorativi ed aperto ad un nuovo ruolo nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, Adriana è pronta a tornare alla conduzione di un programma televisivo e l’occasione le è stata data da Tv8, dove condurrà il programma “OgniMattina“, al fianco di Alessio Viola. Nonostante questa importante novità professionale la Volpe sembra lasciare aperta la porta anche una chiamata da Mediaset.

Adriana Volpe si propone come opinionista del GF Vip

Nel corso della recente intervista a SuperGuidaTv, Adriana si è dichiarata disponibile a ricoprire il ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che ripartirà in autunno. Alfonso Signorini non ha mai celato la grande stima e ammirazione che ha nei confronti della conduttrice, quindi niente di strano che ci possa essere un avvicendamento di poltrone.

A furor di popolo la Volpe è stata eletta la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 4, esperienza interrotta a causa della grave malattia del suocero, poi deceduto. “Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma“, ha detto la showgirl.

Nelle more di decidere chi prenderà il posto della moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, Alfonso Signorini ha già confermato il ritorno di Pupo. Al momento è stato confermato anche il doppio appuntamento settimanale. Tra le possibili concorrenti di Adriana per la poltrona di opinionista, i rumors segnalano il nome di Giulia De Lellis, reduce dalla quarantena passata con Andrea Damante.

Sul suo nuovo programma, Adriana ha commentato: “Saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita“, quindi ha aggiunto che lavoreranno in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse.