Adriana Volpe parla della sua esperienza al GF Vip e attacca Antonio Zequila

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Adriana Volpe, nella maniera più schietta possibile, ha voluto parlare della sua esperienza nella casa del "Grande Fratello Vip". La conduttrice, secondo me, ha deciso di partecipare al reality solamente per avere un po' di visibilità e, perché no, anche una chance lavorativa in Mediaset. A quanto pare il suo desiderio potrebbe diventare realtà.