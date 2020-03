Adriana Volpe e Valeria Marini smascherate dalla madre di Antonio Zequila

Adriana Volpe e Antonio Zequila hanno avuto in passato un flirt? Se ne è parlato tanto nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip 4” – andata in onda lunedì 2 marzo – durante la quale sono state fatte nuove rivelazioni da parte del gieffino, che ha continuato a sostenere di aver avuto tanti anni fa un incontro sentimentale con la sua coinquilina.

L’ex co-conduttrice de “I Fatti Vostri” ha negato categoricamente, anche se la determinazione ed i tanti dettagli raccontati da Zequila hanno suscitato più di un dubbio in molti telespettatori. A dare forza alle parole dell’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” è stata la madre del gieffino, che nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Chi” ha smascherato Adriana Volpe.

Adriana Volpe attaccata dalla madre di Antonio Zequila

Il gossip sulla presunta relazione tra Antonio e Adriana non accenna a placarsi, anzi ad alimentare i rumors è la mamma dell’attore, che dalle pagine di “Chi” ha rivelato nuovi retroscena, sottolineando il fatto che il figlio non è un bugiardo, anzi gettando delle ombre sulla veridicità delle parole della Volpe.

“Ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro. Parliamo del 2005” – rivela la signora Carmela, per poi aggiungere che la Volpe chiedeva a suo figlio di non parlare nè in tv, nè sui rotocalchi del loro passato, in vista della partecipazione di Zequila a “L’isola dei famosi”. Ma visto che i due non hanno mai condiviso nulla – secondo quello che afferma Adriana – non è una richiesta alquanto curiosa e singolare?

Anche per la mamma di Zequila il comportamento di Adriana è stato a dir poco schizofrenico e ondivago, quindi la signora ha commentato anche le dichiarazioni fatte recentemente da Valeria Marini, che avrebbe anche lei negato di aver avuto un flirt con suo figlio. Mamma Carmela ha dichiarato in merito: “Roba da non crederci. Pensi che 30 anni fa mi vennero a trovare a Pagani, prima di raggiungere assieme la costiera Amalfitana. Antonio le fece da Cicerone“.

Tra le amiche speciali di Antonio Zequila, citate dalla mamma nel corso dell’intervista, anche l’ex moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America Dondald Trump, Ivana Trump, che avrebbe perfino regalato una saponetta alla signora Zequila. Nonostante i tanti flirt, Carmela ritiene che il cuore del figlio batta solo per una donna: Marina.

La relazione tra Antonio e Marina si è conclusa da poco, dopo 8 anni d’amore. La mamma del gieffino rivela che secondo lei Marina non avrebbe compreso i problemi che la famiglia ha attraversato per anni, ma si è dichiarata fiduciosa per un loro ritorno di fiamma.