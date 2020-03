Adriana Volpe e la toccante dedica al suocero: "Io rinasco in te"

Era il giorno 19 Marzo, quando Adriana Volpe, partecipante del reality show “Grande Fratello Vip“, è stata costretta ad abbandonare la casa, senza troppe spiegazioni, affermando di aver avuto problemi di carattere familiare. Da quel giorno la Volpe non ha più dato aggiornamenti ai suoi tanti fan che seguivano la donna con molto affetto all’interno della casa.

Da poche ore la donna ha ripreso le sue attività suo social, spiegando il motivo del suo abbandono improvviso, ovvero la scomparsa prematura del suo suocero, Ernesto Parli, all’età di 76 anni, anch’egli vittima del Coronavirus, una vera piega per la società. Un vero fulmine a ciel sereno che ha investito la famiglia Parli.

Roberto, figlio di Ernesto e marito della Volpe, ovviamente affranto dal dolore, non poteva che richiedere la vicinanza della moglie, in un momento così delicato della sua vita. Una serie di avvenimenti che hanno travolto l’intera famiglia; con la scoperta che il padre avesse un tumore, poco dopo l’entrata nella casa, ed ora questo.

Una dedica molto toccante da parte di Adriana verso suo suocero; la donna gli ha dedicato una canzone di Marco Profeta dal titolo “Io rinasco in te“, che recita: “‘In te invento il mondo se prometti che ci giocherai… voltandoti a guardarmi, sorridendo mi dirai che è già qui il Paradiso… io rinasco in te, in mani piccole, che sanno disegnare un mare calmo, una conchiglia e nuvole…’ Per TE, Nonno Ernesto. Adri, Gisele e Roby. Oggi questa tua canzone, Marco Profeta, assume un significato ancora più intenso“.

Una dedica commovente, che rappresenta il dolore della famiglia Parli. Il Coronavirus purtroppo continua a mietere vittime, senza parvenza di sosta; poche ancora sono le certezze, molti gli interrogativi su quando la pandemia possa dichiararsi conclusa. La sola cosa da fare è cercare di restare in casa, aiutando le istituzioni a rallentare la diffusione del virus.