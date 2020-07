Adriana Volpe, commento al vetriolo contro Magalli: "Per lui sono un’ossessione"

La nota presentatrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, si confessa in una lunga e corposa intervista al noto settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni“, rivelando anche alcuni particolari riguardanti il suo rapporto passato con la Rai e del suo recente scontro con l’ex collega Giancarlo Magalli.

Appena qualche giorno fa, infatti, la presentatrice del nuovo programma in onda su Tv8, “Ogni Mattina“, si è cimentata in un piccolo ma significativo monologo, una replica al suo ex compagno di conduzione Magalli che, giorni prima, aveva invitato la Volpe a stare zitta, criticandola molto per i suoi bassi risultati in termini di share, con il programma succitato.

La Volpe rispose a tono, destando anche molto scalpore con il suo monologo intriso di significato, soprattutto in difesa della sua persona e del genere femminile. Da allora i rapporti con Magalli sono divenuti più freddi che mai, ed era quasi scontato che l’intervistatrice ponesse qualche domanda a riguardo alla Volpe.

Per Adriana, il motivo di tanto interessamento di Magalli per la sua attività di conduttrice è prevalentemente dipeso dal fatto che oramai per lui la Volpe è diventata quasi un chiodo fisso, come dice la presentatrice: “un’ossessione“. Infatti la conduttrice non si stupisce per questo attacco, ma ciò che non approva è la mancanza di rispetto.

La showgirl ha poi raccontato che non era solo Magalli il problema principale, ma anche l’intera azienda Rai, ed ha capito la differenza lavorativa solo una volta uscita da quella realtà che tanto attanagliava il suo modo di fare e di pensare. Un’azienda che dona la sensazione di sentirsi: “uno strumento“, attenendosi unicamente al testo redatto dagli autori del programma, evitando improvvisazioni. Il modo di lavorare di Tv8 invece è del tutto opposto, e di certo non appare per nulla preoccupata del calo di share, concludendo che “Ogni Mattina” per lei è un percorso di vita, non un riscatto morale.