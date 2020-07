Ogni Mattina, Adriana Volpe furiosa dopo l’attacco: la dura risposta a Giancarlo Magalli

Chi pensava che la guerra tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli fosse giunta al termine, dovrà ricredersi. In queste ore è in corso una nuova battaglia che promette fuoco e scintille tra i due. A scagliare la prima pietra è stato Magalli, con un commento non proprio amichevole su Facebook, a proposito del basso indice di share dello 0,9% raggiunto con la conduzione del nuovo programma “Ogni Mattina” su TV8.

Magalli sul suo profilo ufficiale ha postato un post non proprio felice, con una emoji che sembra voglia zittire e l’aggiunta di “0,9%”, insomma il riferimento alla Volpe è più che esplicito, tanto che è stato poi rimosso, ma l’inclemenza di internet lo ha consegnato per sempre alla memoria del web.

Facile immaginare la reazione della Volpe che, già indispettita da anni di botte e risposte, anche questa volta non ha certo messo una pietra sopra alla questione, anzi ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo, in diretta tv e a un passo dalle lacrime: “Caro Giancarlo“, parte subito Adriana, menzionando il destinatario del suo messaggio per precisare bene a chi si stesse riferendo: “Questo gesto non me lo fai – riferendosi appunto alla faccina che zittisce con un ditino davanti alla bocca, n.d.r. – , perché hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei riuscito, e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa avventura con una squadra in cui credo. E tu, caro Giancarlo, dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne, e questo non te lo permetto“.

poi continua il suo sfogo, precisando che l’unica volta che davvero è stata in silenzio risale a quando la trasmissione “I Fatti Vostri”, condotta da lei e Marcello, ha perso quasi 5 punti di share passando sotto la conduzione in solitaria di Giancarlo Magalli.

Sottolinea, inoltre, come da 3 anni sia in caduta costante di ascolti, per poi terminare mettendo l’accento sul fatto che non si può paragonare una rete storica come Rai 2 con una rete giovane e appena nata come TV8: “Mi offende questo gesto“, ha poi concluso.