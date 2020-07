Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli: “Da anni provi a zittirmi, non ci riuscirai”

La conduttrice Adriana Volpe risponde per le rime a Giancarlo Magalli. La conduttrice, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è da poco tornata in onda con il programma “Ogni mattina”. Il collega Giancarlo Magalli non ha però perso occasione per lanciare le sue frecciatine.

Una guerra a distanza quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, che ormai va avanti da mesi. Sono ormai due anni che i due si sono separati professionalmente e da allora si è tanto parlato dei motivi della rottura con continue frecciatine da parte dei diretti interessati.

La nuova frecciatina è stata lanciata da Magalli, che ha ironizzato sui social sui bassi ascolti ottenuti dal programma Ogni mattina, che la Volpe conduce su Tv8 con Alessio Viola. Nessun riferimento esplicito alla Volpe indicando la percentuale di share ed aggiungendo “non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Un chiaro riferimento, quindi, ad Adriana Volpe.

Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli

Il post di Magalli è stato cancellato qualche ora dopo, ma Adriana Volpe non ha voluto rimanere in silenzio ed ha così aperto la sua trasmissione stamattina rivolgendosi proprio al compagno.

“Vorrei fare una replica a un messaggio, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu,c aro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto” ha detto questa mattina Adriana.

Non resta che attendere per scoprire se Magalli replicherà nuovamente alla sua antagonista.