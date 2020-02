Addio a Kirk Douglas: l’annuncio via social del figlio Michael Douglas

Michael Douglas ha annunciato al mondo che suo padre, Kirk Douglas, è venuto a mancare. La star di Hollywood ha chiuso per sempre gli occhi dopo una lunga malattia, all’età di 103 anni. Ad annunciare la notizia è stato il figlio Michael Douglas attraverso Instagram.

Sul suo profilo Instagram è comparso il triste post che faceva sapere al mondo la dipartita di una delle più grandi star del cinema internazionale. L’attore si era ritirato dalla vita pubblica lo scorso aprile, quando le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate.

Michael Douglas annuncia la morte del padre, Kirk Douglas

“È con enorme tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema, un filantropo il cui impegno nella giustizia e nelle cause in cui credeva ha stabilito uno standard a cui tutti noi aspiriamo. Ma per me e i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine era un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e bisnipoti un amorevole nonno e per sua moglie Anne, uno splendido marito”. Con queste parole il figlio Michael ha avvicinato il mito inarrivabile all’idea di “uomo normale” che per molti risulta difficile immaginare guardandolo attraverso uno schermo.

La carriera di Kirk Douglas ha fatto la storia del cinema americano, infatti il grande attore ha recitato in alcune pellicole diventare capolavori cinematografici: “Orizzonti di gloria” scritto e diretto da Stanley Kubrick, “Spartacus” e “Il bello e il brutto“, per citarne alcuni. Era il premio oscar più longevo di sempre.

Degno erede del padre, Michael Douglas in questo difficile e doloroso momento, smette i panni del divo di Hollywood per vestire quelli dell’amorevole figlio che ha l’ingrato compito di veicolare un così triste messaggio.

Grazie alla sua fama e alla sua popolarità, può anche trasmettere al pubblico un ricordo del padre che lo farà amare ancora di più; Michael Douglas scrive che il padre ha vissuto bene la propria vita, lasciando in eredità i suoi film alle future generazioni: “Una storia come rinomato filantropo che ha aiutato a portare la pace sul pianeta”.

Ha deciso, poi, di rivelare le parole scambiate con il padre nel giorno del suo ultimo compleanno: “Lasciatemi concludere con le parole che gli ho detto nel suo ultimo compleanno e che resteranno valide per sempre: papà, ti amo così tanto e sono orgoglioso di essere tuo figlio“.