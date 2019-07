Michael Douglas parla della sua vita dopo il cancro

A 75 anni, Michael Douglas è senza ombra di dubbio una delle più grandi leggende viventi del cinema hollywoodiano. Il due volte premio Oscar con alle spalle una carriera lunga 50 anni, dal 2000 è sposato con Catherine Zeta-Jones, con la quale forma una delle coppie più affiatate dello showbiz americano.

Negli ultimi anni il figlio di Kirk, più che per i film, è finito sui rotocalchi per via del suo tumore alla lingua. E proprio di questo aspetto ha voluto parlare durante un’intervista concessa a “Vanity Fair“, in cui ha ricordato che la malattia gli venne diagnosticata nel 2010. In quella circostanza per evitare di sconvolgere i suoi fan, preferì annunciare di essere stato colpito da un tumore alla gola.

Fu il suo medico a consigliargli di far uso di questa mezza verità, in quanto il tumore alla lingua poteva rendere necessaria un’operazione chirurgica che gli avrebbe potuto deturpare il volto. Per evitare quindi delle scomode domande da parte della stampa, l’interprete di “Attrazione fatale” ricorse a questa bugia, salvo poi, una volta sconfitto il tumore, raccontare alla stampa quale fosse stata la verità.

Oggi per sua stessa ammissione la malattia può dirsi sconfitta, ma lo costringe a dei controlli molto serrati. “Adesso faccio controlli ogni sei mesi”, ha precisato l’attore, che ha ricordato come la terapia lo abbia fatto dimagrire moltissimo, facendogli cambiare il modo con cui approcciarsi alla vita. “Non do più per scontata la vita come tutto quello che ho. Cerco di godere ogni momento quotidiano e, soprattutto, di avere la famiglia vicina: in fondo, è quello che conta di più”.

Come da lui ribadito, in questo difficile percorso che gli ha permesso di sconfiggere il cancro, ha sempre potuto contare sul supporto delle persone a lui più care. Tra queste figura ovviamente la moglie Catherine Zeta-Jones, un punto di riferimento che gli ha dato due figli, Carys Zeta e Dylan Michael. Sul punto l’attore ha raccontato di aver fatto di tutto per poter stare con lei. “Ero ossessionato dal conoscerla e ci riuscii grazie ad un amico. La prima volta che uscimmo a cena le dissi che sarei diventato il padre dei suoi figli. Lo so, fu arrogante e azzardato da parte mia… Ma adesso siamo sposati da molti anni”.