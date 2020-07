Achille Lauro, le vacanze con la sua nuova fiamma

Uno degli artisti contemporanei più estrosi e di talento nel panorama italiano, un ragazzo che ha saputo far parlare di sé in tanti modi, soprattutto grazie al suo outfit molto al di sopra delle righe, come quando si presentò al festival di Sanremo con un body dorato. Si parla ovviamente di Achille Lauro, in molti lo definiscono un artista a cavallo tra il genio e la follia.

Sempre restìo a raccontare la sua vita privata, Lauro non ama celebrarsi etero e neanche omosessuale, non ama le etichette di genere e preferisce lasciar fare al caso, vestendosi in base ai suoi gusti e non a quelli imposti dalla società, come lo stesso Lauro ha di recente affermato in un’intervista a lui dedicata.

Durante il periodo di Covid, Achille Lauro ha avuto modo di scrivere fiumi e fiumi di parole, facendole poi diventare canzoni anche molto apprezzate e di moda, ma oggi il ragazzo si gode la sua meritata vacanza, in compagnia di una ragazza che ha tutta l’aria di essere la sua fidanzata, a giudicare dagli atteggiamenti molto affettuosi che i due ragazzi si riservano.

Non si conosce ancora il nome della ragazza ma le macchine fotografiche dei paparazzi del noto settimanale Chi hanno avuto modo di immortalare i due in pose che non è possibile interpretare in altri modi. Molto probabilmente Achille Lauro, molto restìo a divulgare fatti di vita privata, non confermerà di certo se la ragazza in questione vesta o meno il ruolo di una sua nuova fiamma.

L’estate 2020 sembra che sia all’insegna delle coppie vip, tra quelle ritrovate e quelle scoppiate, come i tanto chiacchierati Belen e Stefano, o il ritrovo tra Alessandra Celentano e suo marito, o quello di Raffaella Fico con un ricco imprenditore.