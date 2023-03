Ufficiale la mini console portable RG405M con tanti emulatori e Android 12

Anbernic, promettente brand cinese attivo nel settore del gaming, ha annunciato la sua prima console palmare del 2023, col nome di RG405M, disponibile nelle colorazioni Black (nero) o Gray (grigio).

Tale console è leggermente più grande dei modelli rivali di Logitech (G Cloud) e Razer (Edge): nello specifico, ha un telaio in alluminio (16,3 x 7,6 x 1,59 cm), lavorato di precisione con la tecnica CNC, provvisto di angoli arrotondati. Sul davanti è presente un display LCD IPS da 4,95 pollici, con una risoluzione, non elevata, di 640 x 480 pixel, attorniamo dai classici pulsanti di azione Y, X, A, B, con due levette analogiche, il D-Pad direzionale, i pulsanti di Start e selezione mentre, sulle spalle, ci sono i canonici due grilletti.

Il perimetro della console Anbernic RG405M comprende in basso un jack audio da 3.5 mm e due speaker stereo potenti per un suono surround mentre, in alto, vi è lo slot per la microSD, il bilanciere del volume, la fessura per l’aerazione, il pulsante di accensione spegnimento, e la microUSB Type-C per la ricarica: la batteria, da 4.500 mAh, garantisce 7 ore di giocate continuative, col LED in alto che permette di vedere lo stato di carica a colpo d’occhio (in verde è “full”, del tutto carico).

Il chipset octacore Unisoc Tiger T618 prevede 6 core Cortex-A55 e due core Cortex-A75, con una frequenza di clock massima a 2.0 GHz. La GPU è una ARM Mali-G52 da 850 MHz. In tema di memorie, la console Anbernic RG405M prevede 4 GB per la RAM LPDDR4X e 128/256 GB per lo storage eMMC, come visto espandibile via schedina microSD. Per il sistema operativo, la scelta del costruttore è ricaduta sul rodato Android 12, con conseguente supporto ai giochi di Android ed a vari emulatori già preinstallati (sfogliabili anche tramite eloquenti miniature illustrative).

Provvisto delle connettività senza fili Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0, l’Anbernic RG405M potrà essere acquistato presto sullo store ufficiale, con spedizione dalla Cina, a partire da 155,97 euro per il modello da 128 GB.