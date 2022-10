Turtle Beach Atom: ufficiale il controller compatto per cloud e Android gaming

Ascolta questo articolo

Dopo aver presentato il controller Recon Cloud Hybrid focalizzato sul cloud gaming, il brand americano Turtle Beach ha presentato un nuovo controller quale guanto di sfida del rivale Razer Kishi, ovvero il compatto Atom, adatto sia ai giochi mobili ed a quelli via cloud, come confermato dall’offerta di Xbox Game Pass Ultimate in abbonamento gratuito per un mese (per la sola variante in nero e giallo).

Disponibile dal 14 Novembre, sul sito turtlebeach.com, in nero e verde acqua, nero e giallo, e anche nel colore rosso, il controller Turtle Beach Atom, già in pre-ordine al prezzo di 99,99 euro, ha un design ergonomico: in quanto compatto, può essere facilmente messo in tasca o in borsa, mentre risulta capace anche di adattarsi a smartphone Android di varie misure, anche con la cover inserita, grazie al suo essere diviso in due parti.

Le due metà del controller Turtle Beach Atom si attaccano via morsetti regolabili su molle (da 67 a 92 mm) a destra e a sinistra del telefono, col quale dialogano via Bluetooth a bassa latenza, mantenendo una comunicazione vicendevole grazie al protocollo wireless a 2,4 GHz.

Il comfort d’utilizzo per l’utente impegnato in lunghe partite viene assicurato dal nuovo controller per il gaming Turtle Beach Atom anche grazie alla messa a disposizione di controlli simili a quelli sperimentati per le console, tra cui il D-pad, i joystick, i grilletti trigger, i pulsanti reattivi del menu e i consueti tasti ABXY. Nella variante dotata di licenza Xbox risulta, come da documentazione fornita, aggiunto in più il pulsante Xbox ufficiale.

Grazie alle due batterie delle due parti, il comparto energetico del controller Atom, caricabile via cavo USB Type-C incluso in 2.5 ore, assicura un’autonomia pari a 20 ore al massimo, in modo da poter giocare a tutti i propri titoli preferiti su Android e sulle piattaforma cloud più diffuse, come Xbox Game Pass, Steam Link, GeForce Now (con l’esclusione a quanto pare del PS Remote Play). Non manca, infine, lato software, l’Atom Companion app, che permette d’aggiornare il firmware del controller, di scoprire nuovi giochi e di sbloccare nuove impostazioni.