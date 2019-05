Xbox Game Pass su PC: il lancio ufficiale con 100 giochi

Xbox Game Pass è una delle novità che hanno raggiunto di recente le console di Microsoft, ovvero la Xbox One. La società, però ha ufficializzato l’arrivo del servizio anche su PC mantenendo lo stesso nome, ma gestendo le due piattaforme in maniera un po’ diversa. Al momento del lancio saranno già disponibili oltre 100 giochi (mentre su Xbox One i titoli sono oltre 200).

Non sono state ufficializzate notizie riguardo il prezzo dell’abbonamento o sui titoli che arriveranno, ma quello che è sicuro è che Microsoft sta collaborando con 75 sviluppatori di videogiochi per ultimare il progetto.

Xbox Game Pass su PC: come funziona?

Se gli acquisti verranno effettuati mediante il Microsoft Store, attualmente disponibile su tutti i computer con sistema operativo Windows 10, si avrà accesso agli stessi identici sconti destinati alle console. Per i videogiochi, infatti, ci saranno gli sconti del 20%, mentre per gli accessori e i DLC si parla di offerte del 10%. Sicuramente, maggiori informazioni saranno rilasciate durante l‘E3 2019 tra qualche settimana.

Non sarà solo il Microsoft Store ad avere i giochi dell’Xbox Game Pass, ma anche su Steam saranno disponibili le esclusive nella stessa data del lancio ufficiale del programma su PC. Inoltre, Microsoft fornirà il pieno supporto anche per le versioni Win32 per ciò che riguarda i giochi. Questo significa che si potrà godere dei titoli e delle esclusive Xbox anche se il proprio sistema operativo è a 32 bit.

Il dirigente di Microsoft spiega che è importante far evolvere i giochi per dare più opportunità alla natura più aperta che è rappresentata dal gaming sui computer. L’obiettivo è unire i vari giocatori che accedono ai servizi da varie piattaforme, in una sorta di cross-playing. Gli appassionati dovranno aspettare, però, l’E3 che si terrà il 9 giugno per avere altre informazioni e dettagli sulle prossime novità.