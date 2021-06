Tamagotchi Smart: Bandai Namco annuncia lo smartwatch dedicato ai 25 anni del franchise

Sono ormai numerosi i grandi marchi del gaming storico a essersi cimentati in progetti di retrogaming, basti pensare – anche senza scomodare Nintendo – a SEGA, Neo Geo e, di recente, Taito. All’appello mancava quasi solo la giapponese Bandai Namco: il passato è d’obbligo, perché il noto brand di Shinagawa, sfoggiato un nuovo capitolo per il videogame “Tales of Arise”, ha anche confermato un’iniziativa volta a festeggiare il venticinquennale dell’esordio (era il 1996) del franchise relativo agli animaletti Tamagotchi.

Questi ultimi, diventati una vera e propria mania, tanto da esser proibiti in alcune scuole, si imposero non solo con i ben noti handheld a cui si doveva continuamente metter mano per curarli e allevarli (pena la morte degli esserini), ma anche con un proprio Movie cinematografico, e una serie di anime. Ora, mutuando un’iniziativa già prevista anche per i Digimon, gli animaletti Tamagotchi verranno fatti sbarcare (dal 23 Novembre, partendo dal Giappone, per 6.380 yen / circa 49 euro) anche sui polsi delle persone, tramite lo smartwatch Tamagotchi Smart.

Quest’ultimo sarà realizzato nelle colorazioni Mint Blue e Coral Pink ma, previa partecipazione a una lotteria (con acquisto di un ticket, per 57,14 euro / 7 7.480 yen), sarà possibile accaparrarsi anche l’esclusiva variante celebrativa bianca: all’interno, vi saranno vari personaggi digitali, per la precisione 10, tra cui Awamokotchi, Gaogaltchi, Karapatchi, Kuchipatchi, Mametchi, Milktchi, Poptchi, Pyueltchi, Tuyopitchi e Wawatchi, che potranno cimentarsi in piccoli mini-giochi.

All’inizio, in tal senso, vi sarà solo l’in-game del ballo ma, comprando a parte (8.40 euro cadauna) le TamaSmart Card (Rainbow Friends e Sweet Friends), si potranno aggiungere altri giochini, accessori di vanità per i propri animaletti, del cibo, ed altri personaggi.

Di base, lo smartwatch Tamagotchi Smart permetterà di consultare l’ora e i passi fatti, come pure di connettersi con i dispositivi degli amici: grazie al touchscreen, però, sarà possibile accarezzare gli animaletti, alimentarli, farli divertire, mentre con il microfono li si potrà chiamare a voce, con la conseguenza che l’animaletto, oltre a ricordare le risposte per reagire conseguentemente, migliorerà anche progressivamente il rapporto col suo padroncino umano. Ricorrendo alla companion app per smartphone, infine, sarà anche possibile avvalersene quale radar per trovare altri Tamagotchi nei paraggi.