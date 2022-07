Snapchat: ufficiale il gioco in realtà aumentata Ghost Phone

Ascolta questo articolo

Snap Inc, l’azienda che ha ideato Snapchat e gli occhiali Spectacles, oltre al drone da Pixy, ha annunciato l’arrivo sulla propria piattaforma di photo sharing del suo primo mini-gioco basato sulla realtà aumentata, intitolato “Ghost Phone“.

Quello dei giochi, e dei mini-giochi, è un progetto iniziato sulla piattaforma del fantasmino bianco nel 2019: da allora, grazie anche a partner del calibro di HBO Max, Zynga, Headspace, Voodoo, Poshmark, sono stati realizzati un centinaio di giochini, fruiti da più di 300 milioni di Snapchatters, che in tal modo hanno potuto giocare o creare esperienze con amici e familiari, e scoprire in-app nuovi strumenti mentre, dall’altro lato, vi sono stati benefici anche per i partner di Snapchat in quota gaming, oltre un terzo dei quali ha fatto segnare un fatturato superiore al milione di dollari.

La nuova iniziativa di mini-gaming di Snapchat, tuttavia, diverge dalle precedenti, essendo la prima basata sulla realtà aumentata: nello specifico, Snap Inc ha realizzato il gioco Ghost Phone grazie al Lens Studio, che ha aiutato nel creare le lenti spettrali, e tramite il motore grafico web based “Playcanvas“, senza dimenticare l’irrinunciabile ricorso alla tecnologia proprietaria World Mesh, che ha permesso di collocare nell’ambient intorno agli utenti gli oggetti e i personaggi del gioco.

Quest’ultimo, nella fattispecie, prevede che il giocatore, passando per “un’icona misteriosa dietro il simbolo del razzo nella Chat” o per la lente del Lens Esplorer, apra il gioco Ghost Phone che, già all’apertura, proporrà di risolvere un codice per avviare l’esperienza ludica. Iniziata la stessa, si dovrà capire cosa sia successo a Lisa, la scomparsa proprietaria di un telefono abbandonato. L’utente potrà decodificare i messaggi, gli indizi ed altro e, sbloccate alcune modalità della fotocamera, vedrà apparire attorno degli spettri in AR, che bisognerà sconfiggere e di cui si dovrà assorbire l’energia, all’insegna di un gameplay che è a metà strada tra Pokémon Go e Ghostbusters.

L’obiettivo di Snapchat, anche con il gioco Ghost Phone appena introdotto, è quello di fidelizzare quelli che sono diventati 347 milioni di utenti attivi al giorno (+ 18% su base annua), migliorando anche i conti che, nella seconda trimestrale del 2022, complici “gli attuali venti contrari“, hanno previsto un aumento delle entrate solo del 13% contro la precedente (20-25%) guidance.