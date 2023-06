Samsung Game Portal: ecco il nuovo paradiso dei giocatori online

Samsung ha lanciato Game Portal, un negozio online specializzato in prodotti per i giochi, accessibile su samsung.com in più di 30 paesi in tutto il mondo, inclusa l’Italia. Il portale è progettato per offrire ai giocatori la migliore esperienza di navigazione e acquisto di prodotti per il gaming, oltre a una varietà di contenuti relativi ai giochi, ottimizzati in base alle preferenze ed esperienze del cliente.

Game Portal è un hub per i prodotti Samsung dedicati al mondo del gaming, come smartphone da gioco, TV ideali per le console, monitor da gaming e unità di archiviazione ad alte prestazioni. Alcuni esempi di prodotti disponibili sul portale sono i seguenti. Lo smartphone di punta Samsung Galaxy S23 Ultra, che offre un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con una risoluzione di 3088 x 1440 pixel (500 ppi), una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 1750 nit. Il Galaxy S23 Ultra dispone inoltre del chipset più veloce mai visto su uno smartphone Galaxy; il Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2.

La TV Neo QLED che consente agli utenti di godersi il cloud gaming senza bisogno di una console attraverso Samsung Gaming Hub, un servizio di streaming di giochi integrato in tutte le TV e i monitor da gioco Samsung. Samsung Gaming Hub offre un accesso rapido e semplice ai migliori titoli di gioco da Xbox, NVIDIA GeForce NOW e altri servizi di streaming. Non ci sono download, limiti di archiviazione e non è richiesta una console o un PC.

Il monitor Odyssey OLED G9 che offre un’esperienza di gioco immersiva unica grazie al display OLED curvo da 49 pollici con un tempo di risposta di 0.03ms e una frequenza di aggiornamento di 240Hz. L’SSD 990 PRO che offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7.450 e 6.900 MB/s per un caricamento più rapido dei giochi PlayStation e DirectStorage per PC².Per celebrare il lancio del Game Portal, Samsung prevede di offrire sconti su pacchetti di dispositivi di gioco, oltre a una serie di incentivi per acquisti incentrati sul monitor da gioco Odyssey lanciato di recente e sui prodotti della linea Neo QLED 8K.

Il portale è accessibile qui (samsung.com/it/game-portal/). Samsung Game Portal è una novità interessante per tutti gli appassionati di videogiochi che vogliono scoprire e acquistare i migliori prodotti Samsung per il gaming.