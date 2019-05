Playdate: in arrivo la mini retro consolle con manovella e giochi indie settimanali

Di mini consolle per il retrogaming, il mondo dell’hardware è sempre più colmo, con un numero notevole di cloni del GameBoy, oltre a prodotti un po’ più originali, ed ufficiali, quali le retroconsolle di Commodore, Capcom, SNK, e Nintendo (NES e SNES mini). Tuttavia, difficilmente qualcosa potrà risultare più curioso della Playdate, annunciata – dopo 4 anni di sviluppo – da Panic Inc, il distributore statunitense di giochi noto per Untitled Goose Game e Firewatch.

Dal quartier generale di Portland, nell’Oregon, è arrivato l’annuncio dell’ingresso dell’azienda nel mondo dell’hardware, con una retroconsolle disegnata dagli svedesi di Teenage Engineering, solitamente apprezzati per l’elettronica di consumo ed i sintetizzatori.

Il prodotto, quadrato (7 x 7 cm), e sottile (9 mm di spessore), allestito in un giallo banana, presenta un display monocromatico da 2.7 pollici ben leggibile all’aperto o sotto una luce artificiale (non essendo retroilluminato), provvisto d’una discreta (400×240 pixel) risoluzione: sotto quest’ultimo, è presenta un pad direzionale a sinistra mentre, sulla destra, sono alloggiati due pulsanti d’azione circolari.

Non manca un mini jack da 3.5 mm per le cuffie, e la porticina microUSB Type-C per la ricarica: quello, però, che più risalta è la stravagante manovella, non meramente estetica, presente lungo il lato destro, utilizzabile in alcuni giochi della consolle, tra cui l’esordiente ” Crankin’s Time Travel Adventure” nel quale l’uomo di latta delle favole, mandando avanti la levetta, avanzerà (o retrocederà, facendo l’inverso) – fotogramma dopo fotogramma – sino a incontrare la sua dolce metà.

Playdate, pre-ordinabile da fine 2019 ed in arrivo nel 2020, sarà prezzata a 149 dollari, cifra comprensiva di un primo lotto di 12 giochi indie (curati da autori rinomati come Zach Gage, Bennett Foddy, Shaun Inman, Keita Takahashi), NON precaricati tutti assieme: nello specifico, onde mantenere alto l’hype, ne verrà scaricato (via Wi-Fi e Bluetooth, con tanto di notifica per il download pronto) – a sorpresa – uno a settimana. L’azienda, tuttavia, non ha ancora deciso se vi sarà un’eventuale seconda stagione di altri 12 giochi in arrivo, e come questi ultimi – ad es. via abbonamento – potrebbero essere proposti ai propri fan.