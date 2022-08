Netflix: ufficiale il videogame Heads Up! e 13 nuovi anime

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo non si fa altro che parlare del suo prossimo piano d’abbonamento sostenuto dalla pubblicità ma, nel frattempo, Netflix continua a percorrere anche altre due strade per fidelizzare la propria utenza e attrarre nuovi abbonati.

La prima strada intrapresa da Netflix è quella dei contenuti, con un paniere di proposte sempre più ampio (nonostante la serie su Resident Evil sia stata chiusa dopo una sola stagione). A tal proposito, facendo tesoro della precedente collaborazione nata in occasione della trasmissione di Old Enough!, Netflix ha siglato un nuovo e importante accordo con Nippon Television, la società d’intrattenimento nipponica nota per aver mandato in onda Creamy, Death Note, e Detective Conan, per la trasmissione, non esclusiva, ovviamente in streaming, in 104 paesi tra cui l’Italia, di ben 13 anime.

Tra i vari titoli (quasi tutti a episodi) parte dell’accordo, vi sono Berserk, due film animati su Death Note (Relight 1: Visions of a God e Relight 2: L’s Successors), Claymore, Parayste: The Maxim, Nana, Monster, e Hajime no Ippo: The Fighting!, Ouran High School Host Club, From Me To You. Non mancheranno i primi (38, su 148) episodi di Hunter x Hunter, una serie di così gran successo negli USA che la grande N ne ha già commissionato una serie Live Action.

L’altro grande binario seguito da Netflix per calamitare utenti è quello dei videogiochi. Come noto, solo una infima percentuale (meno dell’1%) dei suoi abbonati (circa 221 milioni) vi si cimenta ma, ciò nonostante, Netflix è intenzionata a portare – entro fine anno – a 50 i videogiochi offerti gratis, senza pubblicità e acquisti in-app, ai suoi abbonati.

In quest’ottica, dopo quanto vociferato a Luglio, è stato reso or ora disponibile (in 15 lingue, italiano compreso) il videogame “NETFLIX Heads Up!”, realizzato dal developer Gasket Games e distribuito dall’editore all’editore Ellen Digital Venture che, rispetto alla versione disponibile su smartphone dal 2013 (circa 40 milioni di utenti e 70 milioni di download), aggiunge 28 nuovi mazzi di carte, ispirati ad alcune categorie di intrattenimento, a canali social popolari (Strong Black Lead, Geeked), a diverse note serie TV (es. Bridgerton, Stranger Things, Squid Game) ed al noto progetto di comicità stand-up Netflix Is a Joke, con i quali si dovrà indovinare, dai gesti e dai movimenti degli altri giocatori (sino a 50), entro 1 minuto, il contenuto evidenziato sullo smartphone, tenuto sulla testa di uno di essi. Le partite possono essere registrate e condivisi sui social (es. TikTok, Instagram).