Netflix: in arrivo 4 nuovi giochi gratis, acquisito studio animazione

Ascolta questo articolo

Nel mentre il suo co-CEO si cimenta in previsioni sul futuro della televisione, con il passaggio da quella tradizionale ai servizi di streaming che dovrebbe avvenire entro i prossimi 5 o 10 anni, Netflix – reduce da una trimestrale tra luci e ombre – ha annunciato l’arrivo, per Agosto, di una nuova infornata di giochi offerti gratuitamente ai suoi abbonati che, in futuro, potrebbero anche poter contare su una migliorata programmazione animata, grazie a una recente acquisizione societaria.

Partendo dalla novità più concreta, mainstream, e prossima, sono in arrivo 4 nuovi giochi mobili, senza pubblicità o acquisti in-app, che potranno essere usati dagli abbonati a Netflix, previo inserimento delle loro credenziali di accesso. Il primo titolo, che fa tesoro delle proprietà intellettuali della piattaforma, è “Netflix Heads Up!” che, ispirato al gioco inventato da Ellen DeGeneres, prevederà che si indovini il titolo di un contenuto grazie ai suggerimenti ricevuti.

“Immortality” è il nuovo gioco dello sviluppatore Sam Barlo (“Telling Lies”) e prevede che, tramite interviste, dietro le quinte, clip in full-motion dei 3 film non pubblicati in cui ha recitato, il giocatore debba scoprire cos’è successo all’attrice, scomparsa, Marissa Marcel. “Rival Pirates” è un giochino estemporaneo in cui bisogna prevalere sugli avversari interpretando dei pirati che, a caccia di tesori, non avranno remore nello sparare palle di cannone e far passeggiare i propri nemici su assi sospesi sull’oceano.

“Twelve Minutes“, ideato da Luis Antonio e Annapurna Interactive, è una graphic novel con finali multipli a seconda delle opzioni scelte tra varie opportunità. Di base, prevede che il personaggio sia intrappolato in loop di 12 minuti all’interno del proprio appartamento e che debba “interagire con gli oggetti della casa per ottenere informazioni e avanzare nella trama“.

In tema di animazione, Netflix ha confermato l’avvio delle procedure, che dovranno passare per il vaglio dell’Antitrust, e che dovrebbero completarsi entro l’anno, per l’acquisizione dello studio di animazione australiano (ma con una base anche in Canada) Animal Logic, noto per gli effetti speciali in “300” e altri film, e per cartoni animati quali The Lego Movie ed Happy Feet. Secondo quanto reso noto, lo studios conserverà la sua indipendenza, ma concorrerà assieme alla grande N alla creazione di un team di produzione creativa globale con annesso studio di produzione al quale spetterà il compito di produrre alcuni dei migliori cartoon di Netflix per l’intrattenimento delle famiglie, in competizione con Disney+.