Netflix rilascia quattro nuovi videogame gratuiti: ecco i titoli coinvolti

Ormai già messo a disposizione Relic Hunter Rebels, la piattaforma di streaming Netflix si è accinta ad offrire altri quattro videogame, gratuiti, senza pubblicità o acquisti in-app, ai propri abbonati, che potranno scaricarli direttamente dai vari Play Store per Android e App Store per iOS.

Tra i titoli già messi a disposizione, vi è Dragon Up, un vecchio videogame di East Side Games customizzato ad hoc per Netflix, che prevede di far schiudere delle uova per collezionare dei draghi rari, da evolvere di livello via carte e pozioni, mentre dando loro in pasto dell’oro si possono ottenere altri draghi, nuovi nidi, sbloccare tesori incredibili, procedendo nel contempo a incrementare il proprio “regno inattivo sbloccando più terre e habitat esotici“.

Il secondo videogame, Moonlighter, realizzato da 11 Bit Studio, è un RPG d’azione con elementi rogue-like, in cui il negoziante Will sarà catapultato in un’avventura, attraverso i dungeons vicini al suo villaggio, con la conseguenza che dovrà affrontare 5 boss, diversi curiosi nemici che, sconfitti, rilasceranno oggetti che il nostro eroe rivenderà nel suo negozio.

Il terzo videogame offerto da Netflix con in aggiunta alcuni bonus (es. skin, mappe, e scenari), è Townsmen: A Kindom Rebuilt, realizzato una decina d’anni fa da HandyGames. Nel caso specifico, si tratta di un gestionale in cui l’amministratore di un piccolo villaggio, dovrà curarne lo sviluppo, attraverso l’estrazione delle miniere, le coltivazioni, abbellendolo di monumenti e statue, ma anche difendendolo da nemici e briganti di passaggio, in modo che prosperi diventando un piccolo regno medievale.

In settimana, poi, portando il totale dei giochi gratis di Netflix a 22, arriverà il titolo Exploding Kittens, desunto dal gioco di carte omonimo di Direwolf Digital, in cui si possono pescare delle carte agli amici, perdendo nel caso si becchi quella del gattino esplosivo, a meno di non poter neutralizzarla con sandwich di erba gatta, sgrattini sulla pancia o con la carta Disinnesgatto. Per la versione Netflix, il gioco esordirà con le carte esclusive Flip Flop e Radar, per poi guadagnare anche un pacchetto d’espansione ricavato dalla serie animata dedicata al gioco.