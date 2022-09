Netflix: in roll-out i gamertag sui suoi videogame. Ecco cosa sono e come si usano

Ascolta questo articolo

L’impegno di Netflix nel settore del gaming è ormai indiscusso, col colosso dello streaming che, nelle scorse ore, ha confermato la nascita di un proprio game studio in Finlandia e la distribuzione di un nuovo gioco, Oxenfree che, rispetto alla già nota versione mobile originaria, è accompagnato dai sottotitoli in una trentina di lingue ed è privo di pubblicità o acquisti in-app. L’obiettivo è di arrivare a circa 50 giochi entro il 2022 ma, nel frattempo, la novità rilasciata in quota gaming è un’altra.

Lo scorso Agosto, Netflix ha preso a testare, su una manciata di giochi, tra cui In breach, Mahjong Solitaire, Conscious! e bowling bowler, la funzione dei gamertag che, come su Xbox, sono dei nomi o alter ego pubblici, univoci, che appaiono sui giochi e che, secondo l’azienda, saranno utili sia per introdurre nel settore gaming “un’esperienza più personalizzata” che per aiutare gli utenti a “scoprire, fare amicizia e giocare tra loro“.

Nello specifico, il gamertag, all’insegna di una dimensione social, permetterà di invitare gli utenti per giocarci su un titolo, vedere che posizione occupano in classifica, e vedere se alcuni utenti siano o meno off-line. La funzione, in rilascio in tutti i mercati ove sono presenti i giochi di Netflix, riguarderà tutti i giochi di Netflix “sia che tu stia giocando a una partita multiplayer o a una partita da solista“.

Per creare il proprio gamertag univoco su Netflix, occorrono pochi step che, però, cambiano da Android a iOS. Su Netflix per Android basterà aprire l’app, portarsi nella sezione Giochi e, quivi giunti, toccare la voce in alto “crea il tuo handle di gioco Netflix“.

Su iOS, ove manca la sezione Giochi in-app, bisognerà avviare un gioco, ad es. Lucky Luna ed, entrati nel proprio profilo Netflix, si potrà comporre il proprio gamertag, usando sino a 16 caratteri, tra numeri e lettere, Ottenuta la conferma della disponibilità di quanto scelto, si potrà cominciare a usarlo toccando “Let’s Play”, ben tenendo in considerazione che, anche su Android, i gamertag possono essere cambiati in qualsiasi momento lo si desideri.