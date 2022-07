MOGA XP7-X Plus: ufficiale il controller per PC e Android con stand e carica a induzione

Ascolta questo articolo

Di controller per ottenere migliori performance nei giochi lato mobile ve ne sono sempre stati molti e, con l’arrivo del cloud gaming, con soluzioni come Apple Arcade, Google Stadia, Amazon Luna e Xbox Cloud Gaming, il loro numero è aumentato esponenzialmente. Ciò nonostante, a parte il prestigioso Kishi V2 di Razer, in pochi sono in grado di conferire un effettivo vantaggio competitivo ai players. Tra questi, figura il nuovo MOGA XP7-X Plus dell’americana PowerA.

Il controller in questione, dal design ergonomico, tecnicamente si avvale del classico elemento centrale ad allungamento telescopico, utile per inglobare smartphone sino a 18.1 cm di estensione massima: ai lati sono compresi i classici pulsanti di un controller Xbox, tra cui i tasti d’azione ABXY e le levette analogiche, ma non solo. Sul retro, infatti, sono stati collocati ben due pulsanti programmabili, che si prestano a diversi usi a seconda del gioco intrapreso.

Ad esempio, secondo alcuni esempi fatti, l’utente potrebbe richiamare velocemente il freno a mano in un gioco di corse, e accedere al proprio magazzino oggetti in un titolo ove sia previsto il perfezionamento del personaggio o del veicolo guidato. Da notare che la configurazione di tali pulsanti può essere fatta anche al volo durante il gioco.

In termini di modalità di gioco, il controller MOGA XP7-X Plus ne supporta due. Con quella classica, “cinema“, lo smartphone va incastonato nel controller: con la modalità da tavolo, à là tabletop per Nintendo Switch, si può invece estrarre un appoggio con stand dal controller, collocarvi sopra il telefono e giocarci a distanza avvalendosi del Bluetooth. Grazie alla porta USB in ogni caso si può usare il controller anche in tandem con un PC.

Compatibile con tutto il bouquet di gioco Game Pass, come da certificazione Microsoft assicurata, il controller MOGA XP7-X Plus dispone di una batteria da 2.000 mAh, caricabile via classica microUSB che, però, è anche in grado di caricare a induzione lo smartphone con cui è in contatto, quanto meno per rallentarne la scarica durante il gioco prolungato. Ad oggi, è possibile comprare il nuovo controller presso il sito ufficiale di PowerA, al prezzo di 99.99 dollari, pari a poco meno di 96 euro (al cambio attuale).