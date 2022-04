Da GameSir arriva il controller Peltier X3 Type-C con raffreddamento integrato

La realizzazione di smartphone sempre più potenti ha spostato rapidamente il gaming (anche) sui moderni telefoni che, però, stressati a dovere scaldano, con detrimento delle prestazioni. Ciò è ancor più vero quando, nel tentativo di giocare al meglio, si innesta lo smartphone in un controller, visto che in tal modo di impedisce al retroscocca di scambiare il calore con l’aria circostante. Consapevole di ciò, il brand cinese GameSir, specializzato in accessori, ha ufficializzato un nuovo prodotto, il controller Peltier X3 Type-C con raffreddamento integrato.

Pesante 270 grammi, il controller Peltier X3 Type-C supporta gli smartphone Android (dal 9 in poi), di dimensioni contenute tra i 110 e i 179 mm, cui si connette tramite una porta micro USB Type-C interna, accreditata di un input lag pari a zero nel trasmettere gli impulsi dell’utente.

Questi ultimi, sul controller controller Peltier X3 Type-C di GameSir, vengono forniti dai pulsanti frontali (customizzabili dall’utente secondo lo schema BAYX di Nintendo o quello ABXY di Xbox), dalle levette (personalizzabili con modelli alti o bassi, con cappucci convessi o concavi), dal D-Pad (personalizzabile nel pattern, con due unità in confezione), dai trigger, e dagli interruttori Kailh (garantiti per qualcosa come 3 milioni di click).

La porta USB Type-C esterna, invece, permette l’alimentazione nel mentre si gioca al proprio titolo preferito: il pezzo forte del controller Peltier X3 Type-C è rappresentato dal complesso sistema di raffreddamento, che ottiene un calo di 24° sul retroscocca, e di 12° sulla CPU, mettendo un azione una ventola con 7 pale da 7.500 giri al minuto, 128 colonne di trasferimento del calore, e una superficie di dissipazione termica da 4.000 mm².

Secondo l’azienda, il controller Peltier X3 Type-C è compatibile con i giochi Android, ma anche con quelli delle piattaforme cloud based (Xbox Game Pass, Stadia, GeForce Now, Amazon Luna, Steam Link Anywhere per quando si è lontani dal PC, o PS Remote Play, per quando si è lontani dalla propria consolle). Per acquistare il nuovo controller di GameSir con raffreddamento a effetto Peltier, è possibile rivolgersi al crowdsourcing di Indiegogo, ove il prodotto viene promozionato col 30% di sconto sul prezzo al dettaglio, potendo esser quindi pagato a partire da 69.99 dollari o 53.81 sterline.