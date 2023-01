CES 2023, gaming: Razer propone nuove webcam, soundbar e accessori vari

Ascolta questo articolo

Dopo alcuni mesi di distanza dalla presentazione dei nuovi mouse Naga, il brand per il gaming più noto tra gli appassionati, Razer, ha colto l’occasione del CES 2023 per svelare alcune novità e fornire finalmente la data d’esordio sul mercato delle già note console Razer Edge, presentate in autunno in occasione del RazerCon 2022.

Partendo dalle console, le Razer Edge (259,7 x 84,5 x 10,83 mm per 263,8 / 400,8 grammi a seconda che sia senza o col controller) saranno disponibili dal 26 Gennaio, in versione solo Wi-Fi 6E e anche 5G (sub 6, in collaborazione con Verizon). Dotata del Bluetooth 5.2, questa console presenta un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate a 144 Hz. Frontalmente, la fotocamera è da 5 megapixel e, in ambito multimediale, si accompagna con due microfoni e altrettanti speaker con supporto all’audio spaziale THX.

Presidiato da un sistema di raffreddamento avanzato, il chip per il gaming Snapdragon G3x Gen 1 sfrutta 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1 espandibile ricorrendo alle schedine microSD. La batteria è da 5.000 mAh, mentre il sistema operativo è Android 12.

Non è mancato un dispositivo ancora in fase di sviluppo, Project Carol, un cuscino hi-tech adattabile a tutte le sedie da gaming grazie alle cinghie elastiche regolabili. Il prodotto in questione fornirà un audio surround 7.1 near-field e, grazie alla tecnologia HyperSense, convertirà i suoni in vibrazioni aptiche in tempo reale. Collegato al PC in wireless a 2,4 GHz, offrirà otto ore di autonomia.

L’estrosa (grazie all’illuminazione RGB personalizzabile via Razer Chroma) soundbar Razer Leviathan V2 Pro (Gennaio, 489 euro), con lo scopo di erogare “alti nitidi e chiari e bassi profondi e incisivi“, supporta le modalità THX Spatial Audio Virtual Headset e THX Spatial Audio Virtual Speakers. La presenza di una telecamera a infrarossi permette l’head tracking dell’utente in modo che i flussi audio 3D siano erogati direttamente verso le sue orecchie.

Collegabile via USB 3.0, la Razer Kiyo Pro Ultra (349 euro) è una webcam premium fornita di un sensore Sony STARVIS 2 da 1/1.2” con pixel da 2,9 micrometri e f/1.7 di apertura, capace di consentire risoluzioni pari a 1080p/60,1440p/30 e 4K/24. Per il resto, grazie all’intelligenza artificiale è possibile il face tracking con “messa a fuoco precisa e costante “.