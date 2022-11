Razer annuncia i mouse pro da gaming Razer Naga V2 Pro e HyperSpeed

Ascolta questo articolo

Razer, sin dalla sua fondazione, si è affermato come un marchio leader nel gaming, non solo per via dei suoi prodotti (presenti in svariate categorie), ma anche per i suoi servizi (es. RazerFintech e Razer Gold) e i suoi software (RazerChroma, RazerCortex, Razer Synapse) usati complessivamente da 175 milioni di utenti. Nelle scorse ore, dal brand del serpente a 3 teste sono arrivati due nuovi mouse della serie Naga, inaugurata nel lontano 2009.

I Razer Naga V2 Pro (199.99 euro) e Naga V2 HyperSpeed (109.99 euro), questi i nomi dei mouse, sono ambedue dotati di tastierino laterale e dedicati, per funzioni e specifiche, ai giochi di tipo MMO (massively multiplayer online).

Il Razer Naga V2 Pro (119,5 x 75,5 x 43,5 mm per 134 grammi) ha la rotellina HyperScroll Pro Wheel che può essere configurata secondo 6 modalità di scrolling, tra cui Adattiva, Distinte, Scorrimento liscio, Standard, Ultraprecise e personalizzabile. Quest’ultima, via Razer Synapse 3, può essere settata stabilendo, da 8 a 96, il numero di scatti per rotazione singola, la fluidità dello scorrimento (partendo da 100 e arrivando al massimo, 0), e la forza necessaria per operare ogni singolo scatto. Il prodotto ha, inoltre, sul lato 3 pannelli intercambiabili (2, 6, 12 tasti) grazie a un meccanismo magnetico, consente 22 controlli programmabili e offre 19+1 pulsanti rimappabili.

Completano il mouse Razer Naga V2 Pro i Razer Optical Mouse Switches Gen-3, che promettono zero doppi click, un ciclo di vita di 90 milioni di click, e il debounce delay, grazie a un’attuazione di appena 0.2 millisecondi, e il nuovo sensore ottico Razer Focus Pro 30K, preciso anche sul vetro. Sul piano dei collegamenti e dell’autonomia, il mouse in questione può collegarsi mediante il cavo SpeedFlex Type-C allegato alla confezione d’acquisto, col Bluetooth (300 ore di autonomia) o via HyperSpeed Wireless (150 ore di autonomia), con l’energia che viene rabboccata in wireless mediante due accessori non inclusi, i Razer Wireless Charging Puck e Razer Mouse Dock Pro. Lato funzionalità, non mancano le feature Motion Sync e cut-off asimmetrico.

Passando al secondo modello, il mouse Razer Naga V2 HyperSpeed (119,5 x 75 x 43,5 mm per 95 grammi) mette a disposizione 20 controlli programmabili, e gode comunque del sensore ottico Focus Pro 30K (sempre con 30.000 dpi e max 750 ips) e della tecnologia Razer HyperScroll: tuttavia, ripiega sugli switch meccanici di 2a generazione. Come autonomia, reperisce l’energia da una pila AA disposta diagonalmente per distribuire meglio il peso, ottenendo dalla stessa 250 ore con la tecnologia a bassa latenza HyperSpeed Wireless e financo 400 ore col Bluetooth.