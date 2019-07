Bandai Namco Tori: ecco il gioco fisico-digitale, alternativo al Nintendo Labo

Bandai Namco Entertainment, colosso nipponico dell’intrattenimento, esperto tanto in videogame (come SoulCalibur 6) quanto in giochi fisici (es. il recente e nuovo Tamagotchi), ha appena annunciato un progetto videoludico, interattivo, denominato “Tori”, volto a competere sullo stesso piano del Labo di Nintendo.

Bandai Namco Tori è un sistema di intrattenimento dedicato ai bambini tra i 6 ed i 12 anni in cui dei giocattoli fisici, già presenti ma personalizzabili, verranno catapultati dalla realtà alla fantasia, grazie al supporto tecnologico, onde favorire – nei pargoli – lo sviluppo del pensiero creativo e critico, e del senso di collaborazione.

Tecnicamente parlando, ciò avverrà sfruttando lo standard di trasmissione Mirror Play, applicazioni disponibili per Android e iOS nei rispettivi app store, ed una tecnologia apposita ideata da ISKN, un’azienda francese focalizzata sulle attività in realtà aumentata e sulla digitalizzazione delle esperienze fisiche (basti pensare all’Iskn Slate2Plus tablet).

Ciò farà sì che, collocando e azionando sulla Tori Board i giochi ad oggi concepiti (es. il Tori Spacecraft, la Tori Wand, e la Tori Catapult), ancora pochi ma personalizzabili mediante il kit creativo (comprensivo anche di un supporto e di 4 astronavi fai da te), i movimenti di questi ultimi verranno registrati e tradotti nei videogame (per ora 5), potendo anche qui attuare delle personalizzazioni.

Tori, il gioco fisico-digitale, on-off line di Bandai Namco, guanto di sfida al Nintendo Labo, arriverà in commercio ai primi di Ottobre, il 2 per la precisione, ma già da qualche ora è possibile effettuare – a 169 euro – la prenotazione dell’Explorer Pack, comprensivo di tutte le componenti principali del progetto, beneficiando della gratuità della spedizione, e di taluni bonus per una personalizzazione extra (tra cui nastri stickers in carta e adesivi tradizionali). In seguito, fanno sapere dal quartier generale di Tokyo, arriveranno – esattamente come avvenuto per la rivale di Kyoto – le espansioni di Tori, costituite da altre applicazioni digitali e giochi fisici.