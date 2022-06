AyaNeo NEXT II: anticipata la consolle portable destinata ad avere grafica dedicata da laptop

Ascolta questo articolo

Come un vulcano in piena, a poche settimane dal lancio di una consolle portable in collaborazione con Meizu, la specialista delle piattaforme handheld, la hongkonghiana AyaNeo, ha annunciato il futuro arrivo sul mercato di un nuova piattaforma da gioco palmare, la AyaNeo NEXT II che, erede del modello varato a inizio anno, presenterà specifiche originali non da poco.

La nuova consolle, animata da Windows 11, sarà caratterizzata nel mezzo da un imprecisato display circondato, ai lati, da pulsanti di azione, trigger sulle spalle, levette analogiche da gestire con i pollici e D-Pad: curiosamente, saranno anche presenti due touchpad squadrati, piccoli, di cui uno a destra e uno a sinistra. Destinata a competere con la Steam Deck, la AyaNeo II, al contrario di quanto ipotizzato in origine, non otterrà una supplementare potenza grafica con il ricorso alle eGPU, schede grafiche dedicate esterne, ma integrerà delle vere e proprie GPU discrete.

In particolare, il costruttore ha intenzione di ricorrere sia a Intel, con i processori Alder Lake di 12a generazione, che ad AMD, con le APU Ryzen 6000: in ambedue i casi non sono stati precisati i modelli di processori che verranno adoperati, sebbene è probabile che siano a basso consumo energetico per non ingenerare troppo calore. Ciò, a livello grafico, potrebbe portare ad adottare dGPU Arc 300 per Intel e, per AMD, le Radeon 6000 Mobile, con focus sulle iterazioni Radeon RX 6400M o RX 6500M.

Nel procedere a integrare una grafica dedicata di classe laptop, AyaNeo, secondo le ipotesi percorse dal suo CEO, Arthur Zhang, avrebbe preso in considerazione due ipotesi: la prima prevede di saldare la GPU assieme alla CPU sulla scheda madre, lasciando la possibilità di sostituire la batteria, tra una grande e una piccola, a seconda che si prediliga l’autonomia o la trasportabilità. Nella seconda fattispecie ipotetica, vi sarebbe un modulo removibile fatto sia per la batteria che per la GPU discreta. A casa si potrebbe collegare la consolle a un display e, necessitando di più potenza, inserire la GPU discreta mentre, in giro, accontentandosi di minor qualità visuale, si potrebbe fare affidamento sulla grafica interna e lasciare inserita la batteria.

Ad oggi, della nuova consolle AyaNeo NEXT II non è nota la data di distribuzione, così come restano un mistero i suoi prezzi: a tal proposito, comunque, non è lecito attendersi listini popolari, tenuto conto che già la prima versione delle Next costa tra i 1.300 e i 1.6.00 dollari.