Ufficiale la consolle portable Meizu PANDAER x AYANEO

A breve distanza temporale dall’ultimo, suggestivo, annuncio, il marchio cinese Meizu ha stupito nuovamente in tema di presentazioni, mettendo sul piatto la sua prima consolle (Windows based), nota come Meizu PANDAER x AYANEO, realizzata sempre con le illustrazioni dell’artista PANDAER, e – quanto a know how tecnico – con l’esperto del settore, AYANEO.

Simile nel design alle rivali Steam Deck e Nintendo Switch, la consolle portable Meizu PANDAER x AYANEO (224 x 89.5 x 28/18 mm, per 410 grammi) presenta sia davanti che dietro le caratteristiche illustrazioni di PANDAER già usate in passato, con un’ulteriore spruzzata di vezzosità estetica rappresentata dai LED RGB posti sui comandi analogici, presenti assieme alla caratteristica pulsantiera tipica di questo genere di consolle handheld.

Nel mezzo, la consolle PANDAER x AYANEO usa un pannello OLED da 5.5 pollici, risoluto a 1920 x 1080 pixel, quindi in FullHD: la sezione audio conta sul mini-jack da 3.5 mm e su due speaker per un sound stereofonico. A muovere il dispositivo è il processore (o meglio la APU) AMD Ryzen 5 5560U, un hexacore (da 2.3 a 4 GHZ in Max Boost Clock) con 12 threads, accreditato di un TDP da 5 a 15W, con microarchitettura Zen 3, integrato con una iGPU Radeon RX Vega 6, equipaggiata con 6 CU (compute unit) da 1.600 MHz.

Sul piano delle memorie, vi sono 16 GB di RAM a doppio canale (LPDDR4X da 4.266 MHz), mentre lo storage SSD arriva a 512 GB: secondo quanto emerso, è possibile espandere sia la RAM che, in quest’ultimo caso con schede SD e slot M.2, lo storage. A supporto dell’intero comparto elaborativo sin qui visto della consolle PANDAER x AYANEO interviene una ventolina interna, con sfiato sul retro.

Dotato anche di due porte USB Type-C, di cui una per la ricarica della maxi batteria 7.350 mAh (equivalenti a 28 Wh), la consolle PANDAER x AYANEO, in crowdfunding sullo store ufficiale del brand al prezzo di 3.999 yuan (circa 573 euro), annovera un modem per le connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6 e, in più, risulta in grado di collegarsi alla TV o comunque a un monitor esterno, erogando immagini in 4K@60Hz.