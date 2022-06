Meizu presenta i nuovi auricolari true wireless "Platinum Star Boat"

Ascolta questo articolo

Da ormai molto tempo il marchio cinese Meizu ha lanciato la suggestiva linea di accessori PANDAER che, nelle scorse ore, mettendo a frutto la rinnovata collaborazione con Elvis XOG, si è arricchita dei nuovi auricolari true wireless Meizu x Elvis XOG Platinum Star Boat.

La custodia degli auricolari Platinum Star Boat, da posizionarsi in verticale, rimane inclinata e ricorda nella forma una navicella spaziale: il frontale, formato da una copertura metallica sabbiata rivestita da porcellana bianca, grazie a una molla Seiko posteriore (garantita per 40mila volte), scorre e rivela un vano simile all’interno di un’astronave, ove un rivestimento traslucido lascia intravvedere la componentistica della custodia-stazione di ricarica.

Due incavi permettono di adagiare i due auricolari, impermeabili (IPX4), con stanghetta piatta, di tipo semi in-ear, molto leggeri (dal peso di 4.2 grammi a unità), che fanno uso di particolari materiali inorganici iChem, funzionali a inibire il proliferare di infezioni, nel condotto uditivo, da batteri e virus. Le pareti esterne, come spesso accade, supportano i comandi touch.

Sul piano più propriamente sonoro, gli auricolari Platinum Star Boat, calibrati sia da Meizu che dal partner Elvis XOG, integrano driver da 12 mm, con una “bobina mobile sovradimensionata” e un “diaframma in titanio composito“. In favore di un ascolto perfezionato, e personalizzato, risultano messe a disposizione varie modalità, tra cui Meizu Sound (suono pulito e trasparente ottimizzando il rapporto segnale-rumore), una Game Mode per i giochi, una Film mode per le pellicole e i contenuti in streaming, e 8 modalità di equalizzazione preimpostate (es. default, pop, dance, rock, cinema, jazz, elettronica, R&B).

Non mancano la connettività Bluetooth 5.2, la riduzione del rumore ENC durante le chiamate, e il supporto alla funzione Flyme Miaolian per il rapido accoppiamento e collegamento a un telefono Meizu che fosse nelle vicinanze: in tema di autonomia, si parte dalle 5 ore di funzionamento, ottenibili dopo 2 ore di ricarica completa, per arrivare a un totale di 20 con l’apporto della custodia – stazione di ricarica.