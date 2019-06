Venduta la pistola con cui si suicidò Van Gogh

Cosa ne pensa l’autore

Sara Zompa - Anche se battezzata come "arma più celebre della storia dell'arte", questa pistola ha comunque portato alla morte un uomo e, sebbene sia un pezzo di storia incredibilmente raro, forse proprio per questo non dovrebbe andare venduto in un'asta. Dovrebbe poter essere ammirato da più persone possibili, perché parte integrante della vita e della biografia di questo artista. Secondo il mio giudizio avrebbe dovuto continuare ad essere esposta al Van Gogh Museum.