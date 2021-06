Royal Family, la Regina incontra Lilibet tramite videochiamata e invita Harry a pranzo

Dopo mesi di tensione ed accuse reciproche, la nascita della piccola Lilibet Diana ha portato i primi segni di distensione nei rapporti tra i membri della famiglia reale inglese. Il Principe Harry e Meghan Markle, che hanno abbandonato i ruoli di membri senior della famiglia reale dopo aver accusato la “Firma” di non averli protetti dagli attacchi a sfondo razzista della stampa, e la Regina Elisabetta hanno avuto un riavvicinamento in seguito alla nascita della bambina.

Lili è la secondogenita di Harry e Meghan ed è venuta al mondo venerdì scorso, anche se le notizia è stata resa pubblica dalla coppia solo domenica. Una delle prime persone ad essere informata privatamente della sua nascita è stata proprio la Regina Elisabetta, che è stata omaggiata dal nipote nella scelta del nome della figlia. Come è infatti noto, Lilibet è il soprannome di Elisabetta che viene utilizzato solo dai familiari.

Il Palazzo Reale conferma adesso che la Regina ha avuto già modo di conoscere la neonata, ovviamente tramite metodi virtuali data la distanza che si frappone tra lei ed il nipote, che si è trasferito in California dopo aver lasciato il Regno Unito. Meghan ed Harry hanno così potuto presentare ad Elisabetta tramite videochiamata la piccola Lilibet, la sua undicesima pronipote.

Dal suo canto, Elisabetta ha invitato Harry a pranzare con lei durante la sua visita nel Regno Unito prevista per il prossimo mese. Un piccolo segnale di distensione quindi, dato che durante la famosa intervista con Oprah, Harry ha svelato che dopo aver annunciato l’intenzione di lasciare il ruolo di membro Senior della Famiglia Reale Elisabetta lo aveva invitato per parlare al suo primo viaggio di ritorno in Inghilterra, ma che poi i consiglieri di Corte le avevano suggerito di disdire l’invito e che al suo arrivo in Inghilterra gli fu comunicato che non avrebbe potuto incontrare la nonna come previsto.

Harry e William saranno entrambi presenti in Inghilterra a luglio per l’inaugurazione di una statua dedicata alla Principessa Diana, la compianta madre scomparsa nel 1997 anche lei omaggiata nel nome di Lilibet. Si tratta della prima volta in cui Harry farà ritorno in Inghilterra dopo il funerale del nonno Filippo.