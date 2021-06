E’ nata la figlia del Principe Harry e Meghan Marke: il nome onora Diana e la Regina Elisabetta

Meghan Markle ed il Principe Harry sono diventati nuovamente genitori. E’ infatti nata venerdì la seconda figlia della coppia, che arriva due anni dopo il primogenito Archie. A confermarlo due giorni dopo la nascita è la stessa coppia, che ha rilasciato un comunicato ufficiale domenica.

“E’ con enorme gioia che il Principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, danno il benvenuto alla loro figlia, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, al mondo“, legge il comunicato. La bambina è nata il 4 giugno alle 11:40 di mattina presso il Santa Barbara Cottage Hospital a Santa Barbara, il California, dove la coppia ha preso residenza dopo aver lasciato il ruolo come membri senior della famiglia reale inglese.

“Alla nascita Lili pesava 3.225 kg, sia lei che la mamma sono sane e stanno bene, stanno recuperando a casa”, conferma il comunicato.”Il Duca e la Duchessa vi ringraziano per i vostri caldi auguri e preghiere, mentre si godono questo momento felice come una famiglia“. Una differenza abissale rispetto al protocollo reale seguitno durante la nascita di Archie, quando Meghan fu costretta ad affrontare la stampa pochissime ore dopo il parto.

Il dolce nome della bambina onora due donne della famiglia particolarmente importanti per Harry, la madre Diana e la nonna Elisabetta. “Il nome di Lili onora la sua bisnonna, Sua Maestà la Regina, che in famiglia viene chiamata Lilibet“, conferma il comunicato. “Diana è stato scelto in onore alla sua amata nonna scomparsa, la Principessa del Galles“. Scongiurate le predizioni degli scommettitori inglesi, che erano sicuri che la coppia avrebbe scelto il nome Philippa per onorare il Principe Conscorte, recentemente scomparso a 99 anni.

Nel sito Archwell la coppia ha commentato: “Il 4 giugno siamo stati benedetti dall’arrivo di nostra figlia Lili. E’ più di quanto avessimo potuto immaginare, e siamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo sentito arrivare da tutto il mondo“. Harry e Meghan avevano confermato la gravidanza lo scorso 14 febbraio, confermando poi settimane dopo che sarebbe arrivata una bambina.