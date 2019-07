La Principessa Diana, nonostante siano passati tanti anni dalla sua tragica morte, continua a far parlare di se. Sono tante le persone che le hanno voluto molto bene mentre era in vita e che le stavano vicino e che ogni giorno raccontano dei particolari di lei e della sua quotidianità che fanno commuovere ed emozionare.

Quotidianità che vedeva protagonisti sempre i suoi figli e l’amore, in tutte le sue forme.

Lady Diana, infatti, non a caso era nota come la principessa del popolo. Lo era diventata perché lei aveva dimostrato di amare i suoi concittadini. Aveva dimostrato il suo grande cuore durante le missioni umanitarie. Aveva dimostrato di essere una grande mamma e una grande donna anche a costo di trasgredire le regole di Buckingham Palace.

L’amore era un aspetto fondamentale della sua vita anche se la vita sentimentale ed il rapporto di coppia con Carlo non era tutto rose e fiori.

Dopo il divorzio da Carlo, Lady Diana non aveva smesso di credere nella vita, nell’amore. Non aveva smesso di sorridere, non si era chiusa in una stanza a piangere ma aveva deciso di vivere a testa alta ed ha avuto altri uomini.

“Sono state altre relazioni importanti ma lui non le ha permesso di sposarsi di nuovo” ha dichiarato l’esperta reale inglese Ingrid Stewart.