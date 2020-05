Nave da guerra iraniana colpisce nave amica: è stato uno sbaglio

Durante un’esercitazione militare nel golfo di Oman, una nave militare iraniana ha colpito una nave amica che partecipava all’addestramento con un missile. Il bilancio è di almeno 19 marinai morti e 15 feriti. Ad essere colpita è stata la nave di supporto Konarak: il suo compito era di spostare gli obiettivi che dovevano essere colpiti durante l’esercitazione di lancio dei missili antinave.

Secondo le prime ricostruzioni emanate sul sito web della tv statale, “La nave è stata colpita dopo aver spostato un obiettivo da esercitazione verso la sua destinazione e prima di aver creato una distanza sufficiente tra sé stessa e il bersaglio“.

L’incidente è avvenuto al largo della località Bandar-e Jask nel Golfo di Oman. Il golfo di Oman si collega allo stretto di Hormuz: di qui passa un quinto del petrolio a livello mondiale. L’Iran fa regolarmente delle esercitazioni militari in quest’area. Purtroppo domenica è stata protagonista di un incidente che ha causato la morte di 19 marinai.

Il peso della nave era di 447 tonnellate ed era stata prodotta nei Paesi Bassi: fu acquistata dall’Iran nel 1979. Dopo essere stata colpita, la nave Konarak è stata trainata per poi essere ispezionata. Non è ancora chiaro il numero dei presenti al momento dell’incidente.

La Marina ha poi confermato di aver avviato un’inchiesta per capire cosa sia realmente accaduto. Sui media, la notizia dell’incidente ha procurato dure critiche considerando anche che a gennaio avvenne un incidente che provocò l’abbattimento di un aereo ucraino causando indirettamente la morte del generale Qassem Suleiman.

In rete sono state divulgate foto e video di una nave in fiamme. Su Twitter è stato pubblicato un video che mostra molto probabilmente la nave Konarak in pessime condizioni avvolta da fumo nero. L’agenzia di stampa statale ISNA ha affermato che il missile lanciato accidentalmente contro la Konarak è un Noor C-802.