Iran, aereo ucraino: secondo alcune ipotesi, abbattuto per errore da un missile

Nessun sopravvissuto dei 176 passeggeri che viaggiavano a bordo di un aereo della Ukraine International Airlines (Uia), un PS752 del Boeing 737-800. Il grave incidente aereo è successo mercoledì 8 gennaio subito dopo il decollo da Teheran e, secondo le autorità iraniane, stava cercando di tornare indietro. Sì teme, vista la tensione tra Stati Uniti e Iran, che l’aereo sia stato abbattuto per errore da un missile.

L’agenzia investigativa americana, il National Transportation Safety Board (Ntsb), ha accolto l’invito delle autorità iraniane a collaborare per far luce sulle cause dell’incidente aereo che, in prima ipotesi, i funzionari USA indicano sia stato provocato da un missile.

Donald Trump ha lanciato il sospetto che l’errore sia stato fatto dagli altri e non dagli americani: “Qualcuno può aver fatto un errore dall’altra parte, non il nostro sistema, non ha nulla a che vedere con noi“. Dall’altra parte, Ali Abedzadeh, responsabile dell’aviazione civile e viceministro dei Trasporti iraniano, ritiene che ogni accusa sia “senza senso“. Justin Trudeau, primo ministro canadese, avrebbe “detto di avere a disposizione prove d’intelligence di diverse fonti che accrediterebbero l’ipotesi del missile“, si legge in repubblica.it.

Le prove che in molti insistono di avere non sono mai state condivise, tanto che Volodymyr Zelens’kyj, il presidente ucraino, ha chiesto con insistenza a Stati Uniti, Iran e Canada di condividere quanto in loro possesso. La verità deve uscire allo scoperto il prima possibile, ha spiegato Zelens’kyj, ma si sa che “la velocità può ostacolare la verità” e, per questo, c’è “bisogno di pazienza, resistenza e prudenza“. Il Canada è stato invitato ufficialmente a condividere le informazioni che afferma d’avere anche dall’Iran.

Le ipotesi al vaglio, rintracciabili nella pagina Facebook di Oleksij Danilov, segretario della Sicurezza e Difesa ucraino, sono tre: la collisione in aria con oggetto volante, esempio un drone; la distruzione o l’esplosione di uno dei motori per ragioni tecniche; un’esplosione provocata da un attacco terroristico.