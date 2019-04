Morto il padre di Emiliano Sala. Il suo cuore non ha retto alla scomparsa del figlio

Non c’è pace per la famiglia del calciatore Emiliano Sala. A tre mesi dalla sua tragica scomparsa per un incidente aereo, mentre i si trovava in volo da Nantes a Cardiff e ritrovato solo parecchi giorni dopo in fondo a La Manica, una nuova tragedia si abbatte sulla famiglia dello sfortunato attaccante italo-argentino.

Il padre, Horacio Sala, è venuto a mancare per un infarto. Il suo cuore probabilmente non ha retto al dolore per la morte del figlio avvenuta lo scorso 21 gennaio 2019. Il suo cuore si è fermato per sempre a Progreso in Argentina. Parole dense di commozione sono giunte non solo da parenti, amici e conoscenti ma da tutto il mondo del calcio.

L’attacco di cuore

Horacio Sala, aveva 58 anni, una morte assolutamente inaspettata. Nella mattinata, l’uomo aveva avvertito un forte dolore al petto ma purtroppo il medico è sopraggiunto quando l’uomo era già morto ed ha potuto solo costatare il suo decesso.

Un amico della famiglia Sala, Daniel Ribero, presidente del club San Martin di Progreso, ha dichiarato che nei giorni scorsi si era incontrato per fare quattro chiacchiere con l’uomo. Ribero aveva avuto l’impressione che Horacio si fosse un pò ripreso dopo la morte del figlio ed ha espresso parole di cordoglio per un’altra prematura scomparsa di un membro della famiglia Sala.

A rendere nota la notizia della morte dell’uomo, il sindaco di Progreso, Julio Muller. L’uomo non aveva mai superato veramente la scomparsa del figlio e, dopo le liti tra le società del Cardiff e del Nantes, su chi doveva pagare la prima rata da 6 milioni di euro pattuiti per la vendita del giocatore, di certo le sue condizioni fisiche e psicologiche ne avevano risentito.