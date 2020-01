Morte Kobe Bryant: deceduta anche la figlia tredicenne

A soli 41 anni è morto Kobe Bryant, leggenda del basket e uno dei migliori giocatori della storia dell’NBA. Con lui ha perso la vita anche la figlia tredicenne Gianna promettente cestista. Lascia la moglie Vanessa e le altre tre figlie Natalia, Bianca e Capri, nata solo lo scorso mese di giugno.

La notizia pubblicata per prima dal sito americano TMZ, e poi confermata dal Los Angeles Times, ha fatto subito il giro del Mondo per via della grande popolarità del cestista statunitense, che solo poche ore prima era stato superato al terzo posto della classifica dei migliori marcatori NBA da James LeBron. E proprio al numero 23 dei Los Angeles Lakers è dedicato l’ultimo twitter di Kobe Bryant: “Continua a portare avanti il gioco KingJames. Molto rispetto per mio fratello, #33644”.

L’incidente è avvenuto alle ore 10 del mattino, le 19 in Italia, nella località di Calabasas in California. Kobe Bryant stava viaggiando con il suo elicottero privato, con il quale era solito spostarsi dalla sua residenza, quando il mezzo è precipitato al suolo, prendendo fuoco subito dopo l’impatto con il terreno. Morte anche le quattro persone che erano a bordo con lui, tra le quali la figlia tredicenne Gianna. È stato subito confermato che la moglie Vanessa non si trovava sull’elicottero con lui.

Per il momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver visto del fumo dai motori prima che l’elicottero precipitasse al suolo.

Kobe Bryant è stato una leggenda del basket mondiale, giocando per 20 anni nei Los Angeles Lakers, con cui ha vinto 5 campionati e realizzato 33643 punti, che lo collocano al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia della NBA. Con la nazionale statunitense è stato medaglia d’oro alle olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Nella stagione 2007-2008 ha vinto il premio MVP quale miglior giocatore della regular season. In suo onore i Los Angeles Lakers hanno ritirato le maglie numero 8 e 24, quelle indossate da Bryant durante la sua carriera.