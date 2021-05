Morte di MC Kevin, precipitato dal quinto piano: chiarita la dinamica

Pochi giorni fa ha fatto il giro del mondo la notizia della morte del cantante brasiliano MC Kevin, precipitato dal quinto piano di un hotel lo scorso weekend. I media locali hanno adesso chiarito la dinamica che ha portato alla morte del cantante 23enne, che si era sposato appena tre settimane prima con l’avvocatessa Deolane Bezerra.

La modella ed escort 26enne Bianca Domingues ha raccontato di aver incontrato MC Kevin ed il suo collega Victor Fontenelle all’esterno del Brisa Barra Hotel di Rio de Janeiro. La donna è stata invitata domenica sera nella suite dell’hotel dove MC Kevin alloggiava, e si stava apprestando ad un rapporto a tre con la vittima e Fontenelle quando qualcuno ha bussato alla porta della loro camera. Temendo che la moglie stesse per coglierlo in flagrante durante il tradimento, il neosposo si è nascosto con la Domingues sul balcone della stanza 502.

In realtà fuori dalla camera non c’era Deolane, ma prima di poter scoprire chi aveva bussato il cantante ha cercato di calarsi dal balcone per raggiungere la terrazza della stanza sottostante. Purtroppo il 23enne ha perso l’equilibrio, precipitando per cinque piani e atterrando vicino alla piscina dell’albergo. Un video girato da una testimone dopo l’incidente mostra MC Kevin a terra, mentre un testimone dice: “Sta respirando, chiamate un’ambulanza“. L’uomo è stato portato d’urgenza presso l’ospedale Miguel Couto, dove è deceduto poco dopo.

La moglie, che alloggiava nella stanza 1302, lo stava cercando perché non le aveva risposto a diverse chiamate e messaggi. I due, che si trovavano a Rio perché MC Kevin si era esibito ad una festa clandestina sabato sera, avevano precedentemente litigato. La escort, che ha parlato con la polizia lunedì, avrebbe detto che MC Kevin “credeva che sua moglie fosse fuori dalla porta, si è spaventato ed ha cercato di andarsene” per non essere colto sul fatto durante il ménage à trois.

I giornali locali riportano che la Domingues e la Bezerra si sono incontrate nel commissariato e che sarebbero volati diversi cazzotti tra le due fino a che i poliziotti non le hanno separate. I funerali del cantante funk paulista si svolgeranno giovedì mattina al cimitero Parque dos Pinheiros di San Paolo.