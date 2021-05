Il Brasile è sotto shock dopo l’improvvisa morte del popolare cantante MC Kevin, precipitato dal quinto piano di un palazzo. Il cantante è stato dichiarato morto domenica sera dopo un volo dal quinto piano dalla sua camera d’albergo nel quartiere di Barra da Tijuca a Rio de Janeiro.

I pompieri accorsi sulla scena alle 18 circa hanno trasportato il 23enne in condizioni critiche all’ospedale Miguel Couto, ma per lui non c’è stato niente da fare, ed è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Kevin, originario di Sao Paulo, era principalmente conosciuto in Brasile per la sua hit ‘Cavalo de Troia’ del 2019, ed era esponente del genere funk paulista.

Al secolo Kevin Nascimento Bueno, il cantante aveva 23 anni, vantava quasi nove milioni di follwer su Instagram ed era un novello sposo. Solo due settimane fa aveva sposato l’avvocatessa Deolane Bezerra in una cerimonia sulla spiaggia in Messico. In seguito alla sua tragica scomparsa, la vedova ha postato uno scatto che li mostra felici ed abbracciati nel giorno delle nozze. “Sei e sarai sempre l’amore della mia vita, l’amore più bello“, ha scritto nella didascalia, “Vai con Dio. Ti amerò per sempre“.

Anche Neymar ha voluto ricordare l’amico su Instagram. Il calciatore brasiliano ha condiviso nelle storie lo screenshot di una delle ultime conversazioni via messaggio con il cantante, ed ha scritto: “Non ci posso credere, 23 anni … giuro che non so cosa dire … Giusto per ringraziarti dell’affetto che hai avuto per me, tatuaggi, magliette, foto, immagini, stivali, magliette e così via“.

Il calciatore del Paris Saint Germain ha postato alcuni video in bianco e nero di MC Kevin, e raccontato che avevano in progetto di incontrarsi per le prossime vacanze, un piano che adesso non si realizzerà mai.”Sono sicuro che ti abbraccerò ancora e ti ringrazierò per aver creduto in me, nella persona che sono. Vai in pace“.