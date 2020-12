Misterioso viaggio del monolite di metallo, dal deserto dello Utah ai Carpazi

Un monolite di metallo è divenuto famoso in queste ultime settimane per essere stato avvistato in un luogo solitario, nel deserto dello Utah. Il primo a scorgerlo è stato un elicottero della Division of Wildlife Resources dello Utah, il corpo forestale del luogo in monitoraggio di un gruppo di pecore selvatiche.

Tutti gli appassionati di misteri si sono chiesti perché un monumento sia stato fissato in un luogo così poco frequentato ‘nel bel mezzo del nulla’ di un parco contraddistinto da rocce rosse e un’atmosfera marziana” si legge in corriere.it.

Ecco le diverse ipotesi.

Tra le varie risposte al quesito qualcuno ha fatto avanzare quella degli alieni, qualche altro ha pensato a John McCracken, famoso scultore di opere minimaliste e lineari, come lo sono dei monoliti, ma è morto quasi dieci anni fa, ad aprile del 2011. La terza ipotesi ha avanzato l’idea che potrebbe trattarsi di una campagna pubblicitaria capace di creare interesse, forse per una serie TV.

Il monolite nello Utah, ora, non c’è più. Sparito. Si son susseguite altre ipotesi tra queste quella del troppo via vai di gente in una zona abituata alla tranquillità o che la sparizione faccia parte di un programma per attirare l’attenzione. Se così fosse il proseguo del mistero lo troviamo in Romania.

Su una collina non lontana dal lago di Batca Doamnei, vicino a Piatra Neamt, in una posizione a dir poco spettacolare è riapparso il monolite orientato verso la montagna considerata sacra dai Daci, il Massiccio di Ceahlău, una delle meraviglie naturali della Romania. Guardando da vicino il monolite dei Carpazi, in realtà, non è identico a quello del deserto dello Utah. Il primo “aveva una superficie liscia e scintillante, questa invece appare meno pulita nel design e più rozza” si legge sempre nel sito corriere.it.

Per ora l’ipotesi si concentra su uno scherzo di qualcuno, e se così non fosse? La saga continua.