USA: nel deserto dello Utah rinvenuto un misterioso monolite di metallo posizionato tra le rocce

Una scoperta a dir poco misteriosa è stata fatta nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti d’America. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, tra cui anche l’emittente italiana SkyTg24, il pilota di un elicottero in perlustrazione sul territorio delle Montagne Rocciose ha notato un monolite di metallo posizionato tra le rocce. Visto dal velivolo l’oggetto brillava intensamente grazie alla luce solare, tanto che l’uomo è voluto atterrare per vedere di cosa si trattasse. Una volta sul posto, si è trovato davanti al misterioso oggetto, per cui ha cominciato ad osservarlo.

Colonna alta oltre tre metri

Che il monolite sia stato posizionato lì da qualcuno sembra fuor di dubbio. La colonna è alta oltre tre metri. Bret Hutchings, che è il pilota autore della scoperta, stava volando nel deserto in quanto incaricato dalla Division of Wildlife Resources al censimento delle pecore che abitano la regione.

L’uomo ha riferito ai giornalisti che è stata la cosa più strana mai vista in vita sua. Il pilota ha molte ore di volo alle spalle e sarebbe quindi la prima volta che gli capita una cosa del genere. Ancora non è chiaro da dove provenga il monolite e non è escluso che le autorità competenti adesso effettuino delle indagini per risalire all’origine del manufatto.

Forse un’opera “new wave” che ricorda il film “2001-Odissea nello spazio”

In queste ore successive alla scoperta si sono cominciate a susseguire le ipotesi più disparate. Si pensa, ad esempio, che l’oggetto possa essere un’opera “new wave” che qualcuno ha voluto piazzare lì in ricordo del celebre film di Stanley Kubrick dal titolo “2001-Odissea nelle spazio”. Nella pellicola cinematografica, infatti, è presente un oggetto simile in cui si imbatte un gruppo di scimmie.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha cominciato ad indagare intorno a questo strano ritrovamento. La Difesa, così come riferisce TgCom24, informa che è illegale posizionare oggetti in luoghi pubblici, quale è appunto il deserto dello Utah, che è visitato da numerosi turisti ogni anno. Ciò vale anche per l’installazione di opere d’arte, che necessitano di una apposita autorizzazione. Non è escluso che l’autore di tutto ciò possa essere trovato a breve.

Il monolite di metallo trovato nello Utah non è il primo oggetto misterioso trovato sul nostro pianeta. Nel corso dei secoli sono stati trovati tanti manufatti, le cui origini sono tutt’ora avvolte dalle nebbie del tempo. La notizia del ritrovamento della colonna nel deserto dello Utah ha fatto in breve tempo il giro del mondo, divenendo virale anche sui social network, dove sono apparse le prime foto scattate dal pilota.