Lockdown in Europa, restrizioni e chiusure: probabili scenari per Natale

Numeri da record un po’ in tutta Europa, quelli dei contagi da Covid-19. In particolare in Austria, allo scorso venerdì 30 ottobre è stato toccato un nuovo record: 5.627 nuovi contagi giornalieri, picco massimo dei contagi dall’inizio della pandemia. E ieri sera, come se non bastasse, la capitale austriaca Vienna ha dovuto fare i conti anche con un attacco coordinato di stampo terroristico. Il lockdown è partito oggi 2 novembre e sarà sino al 30 novembre. È previsto coprifuoco per bar e ristoranti, tra le 20 e le 6, mentre scuole e negozi restano aperti.

Anche in Francia tutto chiuso eccetto gli uffici pubblici, aziende agricole e alcune fabbriche. Restano aperte anche le scuole mentre le attività universitarie subiranno delle restrizioni. Si può uscire solo per andare a lavoro o fare la spesa, con l’autocertificazione.

La situazione non è migliore in Germania, in cui resta tutto chiuso, eccetto scuole e asili. In Belgio invece le scuole rimarranno chiuse fino al 15 novembre. Per i licei, le attività saranno svolte a distanza.

Anche nel Regno Unito, da giovedì prossimo si avvierà un nuovo lockdown, in cui saranno chiusi tutti i negozi “non essenziali”, i pub e i ristoranti. Saranno risparmiate scuole e università.

A poco meno di due mesi dal Natale, in occasione dei nuovi lockdown, in tutta Europa ci si domanda cosa accadrà in occasione delle festività natalizie. La speranza per molti è quella di un cambio verso il basso della curva epidemiologica, in modo da allentare le restrizioni.

Con molta probabilità ci sarà un piano di regole che sarà adottato in base alla situazione e andamento dei contagi, regole che saranno dettate da quanto accadrà nelle prossime settimane. Pertanto, nulla esclude che le regole attuali in vigore nei differenti Paesi dell’Europa e in Italia potrebbero essere rinnovate anche nel mese di dicembre. Ovvero, con molta probabilità, i ristoranti potrebbero restare aperti a capienza limitata. Inoltre, potrebbe essere confermato il coprifuoco in modo da evitare gli assembramenti derivanti dalle classiche cene natalizie.