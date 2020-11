Vienna, attentato alla sinagoga e sparatorie in sei punti della città: diversi morti e feriti

A Vienna sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco vicino alla sinagoga e in sei punti della città. Dalle prime informazioni che giungono sembra che vi siano almeno 7 morti e diversi feriti. Tra i feriti vi è un agente di polizia che si trova in gravi condizioni. Dalle prime indiscrezioni sembra che un aggressore sia stato ucciso mentre un altro sia in stato di arresto, al momento non si può escludere l’ipotesi del terrorismo.

I media locali raccontano che la polizia sta compiendo una grande operazione dalla quale sembra che un aggressore sia stato ucciso dagli agenti mentre un secondo è stato arrestato ma ancora non si sa se vi sono altre persone coinvolte. I feriti sono in condizioni gravi, altri in condizioni disperate. Tra i feriti più gravi vi è un poliziotto che è in pericolo di vita.

Le motivazioni dell’attentato non sono ancora chiare ma gli agenti non escludono l’ipotesi dell’attentato terroristico. E’ probabile che si tratti di un attacco alla sinagoga su Seitenstettengasse, riferisce Orf, aggiungendo che ci sono stati diversi spari nella zona della Inneren Stadt.

Al momento dell’attacco la sinagoga e gli uffici ad essa connessi erano chiusi. Il ditrettore del settimanale “Falter Florian Klenk”, nel momento in cui sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco, si trovava nell’ufficio della redazione del giornale ed è proprio qui che, uditi gli spari, si è affacciato alla finestra ed ha visto un uomo in fuga verso lo Schwedenplatz.

Ci sono molti elicotteri che stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga, è stato attuato un cordone con le forze dell’ordine intorno all’area interessata dagli spari e a quella adiacente. La polizia si appella a tutta la popolazione e chiede di restare a casa. Questa richiesta della polizia fa credere che potrebbero esserci altri complici in giro per il quartiere.