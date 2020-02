Kobe e Gianna Bryant: Vanessa in lacrime durante il funerale

Vanessa Bryant, moglie del celebre cestista Kobe – deceduto durante un tragico incidente insieme alla figlia Gianna e ad altri passeggeri domenica 26 gennaio, mentre viaggiavano a bordo di un elicottero – appare in lacrime allo Staples Center di Los Angeles. La modella riporta un toccante discorso in memoria del marito quarantaquattrenne e della figlia tredicenne.

Lo stadio si mostra gremito di fan, accorsi per porgere un ultimo saluto al campione dei Lakers nel suo funerale pubblico. Vanessa, con la voce rotta dal dolore, inizia: “Dio sapeva che Kobe e Gigi non avrebbero potuto stare su questa Terra uno lontano dall’altra. E così se li è portati in paradiso assieme“. Poi racconta che Kobe le mandò un ultimo messaggio prima di partire, dove le proponeva di passare un po’ di tempo assieme senza le figlie: “Non ce l’abbiamo fatta“.

Vanessa continua ricordando quanto fosse un bravo marito e di come si bilanciassero insieme: fuoco e ghiaccio in grado di completarsi nel migliore dei modi. “Purtroppo non vedremo mai insieme Gianna andare al liceo, non potremo insegnarle a guidare, non potremo dirle quanto starà bene nel suo vestito di nozze“, continua a leggere il suo discorso, singhiozzando.

La donna, devastata dalla perdita di Kobe e Gianna, racconta di quanto fosse solare la figlia tredicenne: “Ha illuminato i miei giorni tutti i giorni“. Black Mamba, inoltre, era solito, secondo le parole di Vanessa, notare le somiglianze tra madre e figlia: la personalità ed il sarcasmo, a quanto pare, erano le stesse.

La modella conclude il suo toccante discorso con un’ultima richiesta al marito: “Kobe, prenditi cura della tua Gigi, io penserò alle nostre altre figlie. Tutti insieme siamo ancora il team migliore.” Vanessa e Kobe, oltre a Gianna Maria, hanno avuto Natalia, di diciassette anni, Bianka, tre anni, e Capri, nata solo lo scorso giugno.