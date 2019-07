Il luna park è per ogni bambino sinonimo di divertimento e allegria. Negli ultimi anni sono tanti i parchi a tema che ospitano attrazioni davvero adrenaliniche che attirano anche l’attenzione dei meno giovani che vogliono trascorrere qualche ora all’insegna della spensieratezza.

Purtroppo, però, non è quello che è successo ai ragazzi che si trovavano all’interno di questo parco divertimenti di Ahmedabad, nel Gujarat, nell’India occidentale. Una delle giostre più gettonate, infatti, si è letteralmente spezzata ed è precipitata al suolo.

Stando alle immagini riprese da alcuni turisti e visitatori, che immediatamente hanno fatto il giro del web, il braccio della giostra girevole nota come “Pendulum” o “Discovery” si è spezzato mentre era in attività e carica di persone.

La ruota si è scaraventata al suolo e l’impatto ha provocato già 2 vittime ma vi sono altri 27 feriti, alcuni molto gravi, per cui il bilancio dei morti potrebbe essere ben più grave nelle prossime ore: alcuni hanno già subito l’amputazione degli arti, emorragie interne, i più fortunati se la sono cavata con delle ferite lacero contuse, delle fratture scomposte e traumi da schiacciamento.

La tragedia è avvenuta in uno dei luna park più gettonati della città, costruito sulle rive del lago Kankaria. Immediata la reazione del commissario di polizia, Vijay Nehra, che ha dichiarato di aver avviato un’indagine con una commissioni di ingegneri, periti e tecnici specializzati in infortunistica forense oltre ad aver disposto il sequestro dell’intero parco.

Stando a quanto riportato dal Times Of India non è ancora possibile formulare ipotesi sulle cause dell’incidente dal momento che l’impianto era in regola, recentemente collaudato e con la necessaria manutenzione periodicamente eseguita.

Purtroppo, non è la prima volta che accade una simile tragedia. In Pakistan, l’anno scorso, un’altra giostra è crollata ed ha perso la vita una bambina. Il video del crollo anche in quel caso è davvero da pelle d’oca.