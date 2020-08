Harry e Meghan cercano lavoro per pagare il mutuo della nuova villa

Non è passato poi molto tempo dall’ultima volta che si sono avute notizie su Harry e Meghan Markle. Divenuti nei mesi passati i protagonisti assoluti su tutte le pagine di cronaca rosa mondiale a causa del loro definitivo allontanamento dalla Corona inglese, alla ricerca della propria autonomia, economica e sociale.

Una scelta importante, che ha comportato tutta una serie di conseguenze, positive e negative. Di certo tra gli aspetti negativi di tutta questa faccenda è da annoverare la perdita di ogni sussidio economico da parte della famiglia reale, che ha comportato quindi, inevitabilmente, l’auto mantenimento economico di Harry e Meghan.

Un effetto collaterale ampiamente calcolato da parte dei due coniugi, tanto che ora hanno anche compiuto il passo di acquistare casa. Dire casa ovviamente è un eufemismo, considerando anche gli standard a cui sono abituati gli ex reali. Pare che infatti, secondo quanto riportato da “U.S Weekly“, Harry e Meghan abbiano acquistato una villa extra lusso nei pressi di Santa Barbara, California.

La villa ha un valore di oltre 10 milioni di dollari e i due hanno stipulato un mutuo trentennale di 50mila dollari al mese, con un cospicuo anticipo di 5 milioni di dollari, chiesti come aiuto iniziale al principe Carlo. A questo punto la domanda sorge spontanea: come hanno intenzione di pagare questa cifra così alta, per di più mensilmente?

Ovviamente Meghan ed Harry hanno calcolato bene le proprie finanze prima di compiere una manovra del genere. Bisogna infatti considerare che i due sono pur sempre volti moto conosciuti e noti, tanto conosciuti da non avere particolare difficoltà ad essere assorbiti nel mondo dello spettacolo.

Secondo alcune indiscrezioni infatti, sembra che Meghan sia pronta a firmare contratti televisivi che si aggirano intorno ai 50 milioni di dollari, mentre Harry sarebbe pronto a prestare la sua voce a “Rising Phoenix”. Non resta quindi che attendere delle novità riguardanti i nuovi ruoli che ricopriranno a breve Meghan ed Harry.