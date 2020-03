Harry e Meghan, l’addio ufficiale: "Grazie di tutto"

Sembra dunque ufficiale l’allontanamento definitivo di Harry e Meghan dalla Royal Family. Molte volte si è parlato in questi mesi circa la decisione dei due coniugi di abbandonare la vita da reali, per diventare delle persone come tante, con una propria famiglia ed una propria indipendenza.

Dietro grande scalpore iniziale, pare che oggi si sia ufficializzata la faccenda, con la perdita di fatto anche dell’aggettivo di Royal Sussex; i due sono ufficialmente “soltanto” Harry Windsor e Meghan Markle. Una decisione molto forte, presa con tanto coraggio ma che di sicuro ha portato ai risultati sperati dalla coppia.

In una situazione del genere, dove continua senza sosta la pandemia di Coronavirus, i due coniugi hanno postato un ultimo messaggio ai loro tanti fan, che hanno seguito con estrema attenzione la faccenda, dichiarando che sarà l’ultima volta che useranno l’account Royal Family, perdendo quindi ogni diritto reale, sia figurativo che burocratico.

Secondo il quotidiano “TheSun” i prossimi mesi di Harry e Meghan saranno alquanto impegnativi e i due si dedicheranno alla ricostruzione della loro vita, e della loro famiglia; a tal proposito si legge: “Come concordato con la Famiglia Reale, il Duca e la Duchessa del Sussex non useranno più il nome Sussex Royal per le loro organizzazioni benefiche, per Instagram o per il sito. Il Duca e la Duchessa del Sussex trascorreranno i prossimi mesi concentrandosi sulla loro famiglia“.

Anche Harry e Meghan hanno pubblicato un post molto bello e toccante, dedicato ai fan, nel quale si legge: “Ci stiamo concentrando su questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire. Nonostante potreste non vederci più qui, il lavoro continua. Grazie a questa community per il sostegno, l’ispirazione e l’impegno condiviso“. Ciò che sembra sicuro al momento, è che per adesso i due ragazzi dovranno ricostruire il loro nome, sulla base di sani principi, tentando quindi di vivere la vita che hanno sempre sognato, senza la pressione e i dogmi, sotto certi aspetti pesanti, della Corona Reale.