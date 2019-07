Francia: Carola Rackete e Pia Klemp meritano la massima onorificenza parigina

“Le due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi”. Il motivo dell’onorificenza lo conosciamo tutti: le due capitano hanno “salvato migranti in mare“. A darne l’annuncio è stato un comunicato del municipio di Parigi.

Con la medaglia, il municipio della capitale francese vuole confermare la solidarietà della popolazione francese e l’impegno di Parigi affinché i diritti umani vengano rispettati. A meritare il premio sono le due capitane della Sea Watch 3, operatrici umanitarie tedesche che la giustizia italiana sta ancora perseguendo.

Fedeltà di Parigi ai valori europei

Le due donne, capitane di una battaglia umanitaria, Carola Rackete e Pia Klemp, secondo quanto scrive il comunicato, sono il simbolo di coloro che combattono per i valori, diventando esse stesse “portatrici di valori europei ai quali il Comune di Parigi chiede ancora una volta al nostro continente di rimanere fedele”. Il comunicato sottolinea la tragedia in atto: dal 2014 le persone morte o disperse in Mediterraneo sono state circa 17.000. Il Comune parigino ribadisce di sostenere tutti coloro “che operano per il salvataggio dei migranti ogni giorno e in condizioni difficili“.

Su Facebook, Matteo Salvini riprende il comunicato sottolineando la parte del testo che dice ‘perseguita in Italia‘ e, con tono ironico, scrive: “Non è scherzi a parte“. Poi torna su quella che secondo lui è la colpa di Carola – “ha schiacciato una motovedetta della Gdf ” – e, dimenticando che il premio sarà dato per l’impegno umanitario, aggiunge: “adesso i colpevoli sono i finanzieri? Vuoi vedere che adesso qualche magistrato indaga i finanzieri?”. Con il tono di chi vede il mondo andare al rovescio, scrive: “Speronare motovedette comporta premi“, e conclude immaginando che il Comune di Parigi non abbia “altro di meglio da fare“.

Carola Rackete probabilmente sarà invitata a Bruxelles: la Commissione Libertà civili e giustizia del Parlamento europeo vorrebbe sentire dalla testimone se a Lampedusa “se ci sono state violazioni delle libertà civili“. È solo un’ipotesi per ora, ma Salvini su Twitter ha subito scritto: “Ci manca pure che la nominino Cittadina Europea dell’Anno e abbiamo visto tutto!“.